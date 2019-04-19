الأن | معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير بداية من السبت 20 أبريل حتي الاثنين 22 أبريل وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 وذلك بعد الموافقة من البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال وكانت الموافقة 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة .

الهيئة الوطنية للانتخابات

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة خاصية معرفة مكان اللجان وارقام الناخبين في الكشوف عبر الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين الوصول الي بيانات التصويت الخاصة بهد بدلا من الازدحام أمام اللجان والبحث في الكشوف الورقية عن رقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للأنتخابات من هنا

ستظهر لك نافذة جديدة علي هذا الشكل

ومن لم يستطع الوصول الي البيانات الخاصة به يمكنكم ترك تعليق بالرقم القومي أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم بمكان اللجنة الانتخابية الخاصة ورقمك في الكشوف في الحال .

قم بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقم وأضغط علي استعلام سيظهر لك البيانات الخاصة بك في الحال .

← إقرأ أيضاً: