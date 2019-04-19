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الأن | معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير بداية من السبت 20 أبريل حتي الاثنين 22 أبريل وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 وذلك بعد الموافقة من البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال وكانت الموافقة 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة .

الهيئة الوطنية للانتخابات

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة خاصية معرفة مكان اللجان وارقام الناخبين في الكشوف عبر الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين الوصول الي بيانات التصويت الخاصة بهد بدلا من الازدحام أمام اللجان والبحث في الكشوف الورقية عن رقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للأنتخابات من هنا

ستظهر لك نافذة جديدة علي هذا الشكل

الأن | معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

ومن لم يستطع الوصول الي البيانات الخاصة به يمكنكم ترك تعليق بالرقم القومي أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم بمكان اللجنة الانتخابية الخاصة ورقمك في الكشوف في الحال .

قم بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقم وأضغط علي استعلام سيظهر لك البيانات الخاصة بك في الحال .

 

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد العميد/ ابراهيم الرفاعى الرسمية للغات سابقا – مدرسة السلام التجريبيه
      محافظة: القاهره
      قسم: حدائق القبه
      العنوان : شارع الدويدار
      رقم اللجنة الفرعية: 40
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 4751

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة بهتيم الثانوية بنات
      محافظة: القليوبية
      قسم: ثان شبرا الخيمة
      العنوان : شارع 15 مايو بجوار مشتل حى شبرا الخيمة امام الادارة التعليمية لحى شرق
      رقم اللجنة الفرعية: 2
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 3224

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة فؤاد جلال الابتدائية
      محافظة: القاهره
      قسم: مصر القديمه
      العنوان : 16 ش نادى الرماية بالزهراء
      رقم اللجنة الفرعية: 6
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 366

      رد

      1. بيانات اللجنة الانتخابية
        مركزك الإنتخابي: مدرسه جمال عبدالناصر الابتدائيه
        محافظة: القاهره
        قسم: دار السلام
        العنوان : ش الفيوم مجمع المدارس
        رقم اللجنة الفرعية: 15
        رقمك في الكشوف الانتخابية: 1925

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة قصر النيل المشتركة
      محافظة: القاهره
      قسم: السيده زينب
      العنوان : ش بستان الخشاب امام مسرح هدى شعراوى وكلية الصيدلة
      رقم اللجنة الفرعية: 9
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 4034

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة ابطال العبور
      محافظة: القاهره
      قسم: المطريه
      العنوان : ش لطفى النجار
      رقم اللجنة الفرعية: 3
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 331

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: المدرسة الإعدادية بالبلابيش قبلي
      محافظة: سوهاج
      مركز: مركز دار السلام
      العنوان : قرية البلابيش قبلي
      رقم اللجنة الفرعية: 50
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 6037

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة السيدة زينب التجارية
      محافظة: القاهره
      قسم: السيده زينب
      العنوان : ش عبدالمجيد اللبان بجوار قسم السيدة زينب
      رقم اللجنة الفرعية: 2
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2302

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة القمانة للتعليم الاساسى بقرية القمانة
      محافظة: قنا
      مركز: مركز نجع حمادى
      العنوان : القمانة
      رقم اللجنة الفرعية: 19
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 1528

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: المدرسه الفنيه الفندقيه
      محافظة: القاهره
      قسم: النزهه
      العنوان : ش عبدالحميد بدوى امام مجمع اسكواش نادى الشمس
      رقم اللجنة الفرعية: 29
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 3496

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة مى زيادة الثانوية العامة
      محافظة: الاسكندرية
      قسم: ثان المنتزه
      العنوان : خلف بوستة المعمورة البلد المعمورة
      رقم اللجنة الفرعية: 12
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 3177

      رد

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