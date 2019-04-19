الأن | معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير بداية من السبت 20 أبريل حتي الاثنين 22 أبريل وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 وذلك بعد الموافقة من البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال وكانت الموافقة 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة .
الهيئة الوطنية للانتخابات
قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة خاصية معرفة مكان اللجان وارقام الناخبين في الكشوف عبر الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين الوصول الي بيانات التصويت الخاصة بهد بدلا من الازدحام أمام اللجان والبحث في الكشوف الورقية عن رقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .
الاستعلام عن لجنتك الانتخابية
قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للأنتخابات من هنا
ستظهر لك نافذة جديدة علي هذا الشكل
ومن لم يستطع الوصول الي البيانات الخاصة به يمكنكم ترك تعليق بالرقم القومي أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم بمكان اللجنة الانتخابية الخاصة ورقمك في الكشوف في الحال .
قم بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقم وأضغط علي استعلام سيظهر لك البيانات الخاصة بك في الحال .
التعليقات
٢٨٢١٢٠٧٠١٠٠٦٣٣
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد العميد/ ابراهيم الرفاعى الرسمية للغات سابقا – مدرسة السلام التجريبيه
محافظة: القاهره
قسم: حدائق القبه
العنوان : شارع الدويدار
رقم اللجنة الفرعية: 40
رقمك في الكشوف الانتخابية: 4751
كيف اعرف
اكتب الرقم القومي وسيتم الرد عليك بالبيانات
٢٩٨٠٧١٩٠١٠٠٧٩١
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة بهتيم الثانوية بنات
محافظة: القليوبية
قسم: ثان شبرا الخيمة
العنوان : شارع 15 مايو بجوار مشتل حى شبرا الخيمة امام الادارة التعليمية لحى شرق
رقم اللجنة الفرعية: 2
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3224
28309210102961
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة فؤاد جلال الابتدائية
محافظة: القاهره
قسم: مصر القديمه
العنوان : 16 ش نادى الرماية بالزهراء
رقم اللجنة الفرعية: 6
رقمك في الكشوف الانتخابية: 366
29607240101531
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه جمال عبدالناصر الابتدائيه
محافظة: القاهره
قسم: دار السلام
العنوان : ش الفيوم مجمع المدارس
رقم اللجنة الفرعية: 15
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1925
28404070100109
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة قصر النيل المشتركة
محافظة: القاهره
قسم: السيده زينب
العنوان : ش بستان الخشاب امام مسرح هدى شعراوى وكلية الصيدلة
رقم اللجنة الفرعية: 9
رقمك في الكشوف الانتخابية: 4034
25806170102419
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة ابطال العبور
محافظة: القاهره
قسم: المطريه
العنوان : ش لطفى النجار
رقم اللجنة الفرعية: 3
رقمك في الكشوف الانتخابية: 331
28111032601067
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: المدرسة الإعدادية بالبلابيش قبلي
محافظة: سوهاج
مركز: مركز دار السلام
العنوان : قرية البلابيش قبلي
رقم اللجنة الفرعية: 50
رقمك في الكشوف الانتخابية: 6037
26205020102496
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة السيدة زينب التجارية
محافظة: القاهره
قسم: السيده زينب
العنوان : ش عبدالمجيد اللبان بجوار قسم السيدة زينب
رقم اللجنة الفرعية: 2
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2302
29109292703156
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة القمانة للتعليم الاساسى بقرية القمانة
محافظة: قنا
مركز: مركز نجع حمادى
العنوان : القمانة
رقم اللجنة الفرعية: 19
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1528
28201010134952
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: المدرسه الفنيه الفندقيه
محافظة: القاهره
قسم: النزهه
العنوان : ش عبدالحميد بدوى امام مجمع اسكواش نادى الشمس
رقم اللجنة الفرعية: 29
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3496
الموقع لا يفتح
اكتب الرقم القومي وسيتم الرد عليك
٢٣٧١١٢١٠٢٠٠٩٠٩
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة مى زيادة الثانوية العامة
محافظة: الاسكندرية
قسم: ثان المنتزه
العنوان : خلف بوستة المعمورة البلد المعمورة
رقم اللجنة الفرعية: 12
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3177