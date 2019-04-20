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رقم اللجنة الانتخابية | رابط معرفة لجنتك في الاستفتاء على الدستور 2019

كتب عبد العزيز علي آخر تحديث

معرفة اللجنة الانتخابية 2019 نوضحها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج تزامناً مع أول أيام الاستفتاء على الدستور السبت، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق تسهيلاُ على المواطنين من أجل الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، الجدير بالذكر أن الاستفتاء على الدستورية بدأت في الخارج أمس الجمعة الموافق 19 أبريل واليوم هو اليوم الثاني في الاستفتاء في الخارج ويستمر التصويت حتي غداً السبت، بينما بدأ التصويت في مصر اليوم السبت وينتهي التصويت حتي يوم الاثنين 22 أبريل.

معرفة اللجنة الانتخابية 2019

أحد أبرز الطرق التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المشاركين في الانتخابات الدستورية، هي الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلي رابط معرفة اللجنة الانتخابية 2019 من هنا، ويتم اتباع الخطوات التالية:

  1. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
  2. الضغط على استعلم.

رقم اللجنة الانتخابية | رابط معرفة لجنتك في الاستفتاء على الدستور 2019

كما يُمكنك طباعة بياناتك الخاصة باللجنة الانتخابية وذلك من خلال الضغط على طباعة كما هو موضح بالصورة السابقة.

تحديد لجنة الانتخابات عن طريق الهاتف

يُمكنك بشكل فوري أيضاً معرفة اللجنة الانتخابية 2019 من خلال إرسالة رسالة نصية تحتوي على رقمك القومي إلي 5151 بسعر الرسالة العادية، كما يُمنك أيضاً الاستعلام عن لجنة الانتخابات هاتفياً أيضاً من خلال الإتصال على رقم 141، وسوف تظهر نتيجة الانتخابات الدستورية 2019 يوم 23 أبريل 2019.

رقم اللجنة الانتخابية | رابط معرفة لجنتك في الاستفتاء على الدستور 2019

أيضاً في حالة التعثر في الاستعلام عن اللجان الانتخابية يُمكنك ترك الرقم القومي الخاص بك أسفل المقال وسوف نساعدكم بشكل فوري على تزويدكم برقم لجنتكم الانتخابية.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

التعليقات

    1. مركزك الإنتخابي: مدرسة رفعت المحجوب الاعدادية
      محافظة: الاسكندرية
      قسم: ثان المنتزه
      العنوان : المندرة بحرى ش جمال عبدالناصر المندرة بحرى
      رقم اللجنة الفرعية: 23
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 4001

      رد

    1. مركزك الإنتخابي: مدرسة طلبه عويضه الابتدائية
      محافظة: الشرقية
      قسم: ثان الزقازيق
      العنوان : الاشارة
      رقم اللجنة الفرعية: 3
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 3254

      رد

    1. مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد/ محمد محمد عبدالعال الثانوية الصناعية بنين سابقا – مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنين
      محافظة: القليوبية
      قسم: ثان شبرا الخيمة
      العنوان : شارع ترعة الشابورى -بهتيم – مسطرد الطريق القديم
      رقم اللجنة الفرعية: 49
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 5749

      رد

    1. مركزك الإنتخابي: مدرسة الفجر الجديدة الإبتدائية
      محافظة: المنوفية
      قسم: شبين الكوم
      العنوان : شبين الكوم – الحى القبلى
      رقم اللجنة الفرعية: 27
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 470

      رد

    1. مركزك الإنتخابي: مدرسة النصر الابتدائية
      محافظة: المنوفية
      قسم: سرس الليان
      العنوان : سرس الليان شارع ميدان سيدى سعد
      رقم اللجنة الفرعية: 8
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 132

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