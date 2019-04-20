رقم اللجنة الانتخابية | رابط معرفة لجنتك في الاستفتاء على الدستور 2019

معرفة اللجنة الانتخابية 2019 نوضحها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج تزامناً مع أول أيام الاستفتاء على الدستور السبت، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق تسهيلاُ على المواطنين من أجل الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، الجدير بالذكر أن الاستفتاء على الدستورية بدأت في الخارج أمس الجمعة الموافق 19 أبريل واليوم هو اليوم الثاني في الاستفتاء في الخارج ويستمر التصويت حتي غداً السبت، بينما بدأ التصويت في مصر اليوم السبت وينتهي التصويت حتي يوم الاثنين 22 أبريل.

معرفة اللجنة الانتخابية 2019

أحد أبرز الطرق التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المشاركين في الانتخابات الدستورية، هي الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلي رابط معرفة اللجنة الانتخابية 2019 من هنا، ويتم اتباع الخطوات التالية:

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح. الضغط على استعلم.

كما يُمكنك طباعة بياناتك الخاصة باللجنة الانتخابية وذلك من خلال الضغط على طباعة كما هو موضح بالصورة السابقة.

تحديد لجنة الانتخابات عن طريق الهاتف

يُمكنك بشكل فوري أيضاً معرفة اللجنة الانتخابية 2019 من خلال إرسالة رسالة نصية تحتوي على رقمك القومي إلي 5151 بسعر الرسالة العادية، كما يُمنك أيضاً الاستعلام عن لجنة الانتخابات هاتفياً أيضاً من خلال الإتصال على رقم 141، وسوف تظهر نتيجة الانتخابات الدستورية 2019 يوم 23 أبريل 2019.

أيضاً في حالة التعثر في الاستعلام عن اللجان الانتخابية يُمكنك ترك الرقم القومي الخاص بك أسفل المقال وسوف نساعدكم بشكل فوري على تزويدكم برقم لجنتكم الانتخابية.

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