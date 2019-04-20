معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير جدا وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 بعد أن وافق البرلمان المصري بالإجماع وتكون فترة التصويت ما بين السبت 20 أبريل الي الاثنين 22 أبريل ويشهد الاستفتاء اقبال جماهيري كبير من الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وذلك من خلال اللجان المقررة لكل الناخبين في جميع المحافظات .

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح الاستعلام عن اللجان عن طريق الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين ومعرفة الرقم في الكشوف ورقم ومكان اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي الدستور 2019 بالرقم القومي عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية الانتخابات .

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

ستظهر لكم هذه النافذة المنفصلة

ضع الرقم القومي المكون من 14 رقم ثم أضغط استعلم وستظهر لك بياناتك , رقم اللجنة ومقرها ورقمك في الكشوف .

الاستعلام بطريقة أخري

يتيح موقع كلمة دوت أورج خدمة الاستعلام أيضا عن طريق اضافة تعليق بالرقم القومي أسفل المقال وسيتم الرد عليكم بالبيانات فورا وذلك تسهيلا عليكم للحصوص علي بياناتكم الانتخابية بكل سهولة

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