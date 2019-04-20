معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير جدا وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 بعد أن وافق البرلمان المصري بالإجماع وتكون فترة التصويت ما بين السبت 20 أبريل الي الاثنين 22 أبريل ويشهد الاستفتاء اقبال جماهيري كبير من الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وذلك من خلال اللجان المقررة لكل الناخبين في جميع المحافظات .
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح الاستعلام عن اللجان عن طريق الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين ومعرفة الرقم في الكشوف ورقم ومكان اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي الدستور 2019 بالرقم القومي عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية الانتخابات .
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
يمكنكم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا
ستظهر لكم هذه النافذة المنفصلة
ضع الرقم القومي المكون من 14 رقم ثم أضغط استعلم وستظهر لك بياناتك , رقم اللجنة ومقرها ورقمك في الكشوف .
الاستعلام بطريقة أخري
يتيح موقع كلمة دوت أورج خدمة الاستعلام أيضا عن طريق اضافة تعليق بالرقم القومي أسفل المقال وسيتم الرد عليكم بالبيانات فورا وذلك تسهيلا عليكم للحصوص علي بياناتكم الانتخابية بكل سهولة
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- الآن استعلم عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي لاستفتاء الدستور 2019 علي موقع الهيئة العامة للانتخابات
التعليقات
27203101202305
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة بلقاس الثانوية الزراعية
محافظة: الدقهلية
مركز: مركز بلقاس
العنوان : طريق بلقاس شربين
رقم اللجنة الفرعية: 13
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3076
27506041802599
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة وجيه اباظة الاعدادية بدمنهور
محافظة: البحيرة
قسم: دمنهور
العنوان : شارع الروضه خلف مساكن الزخروفيه
رقم اللجنة الفرعية: 33
رقمك في الكشوف الانتخابية: 5425
28602121804218
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه عبد المنعم عبد الجواد الابتدائيه
محافظة: البحيرة
مركز: مركز المحموديه
العنوان : عزبة عبدالمنعم عبدالجواد تبع سيدى عقبه
رقم اللجنة الفرعية: 19
رقمك في الكشوف الانتخابية: 924