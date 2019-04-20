معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي عن طريق رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير جدا اليوم وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي أقر مجل النواب الموافقة علية بالإجماع وتم تحديد أيام 20 و 21 و 22 أبريل الموافق السبت والأحد والأثنين لتصويت الشعب علي التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع في اللجان المتواجدة في جميع المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية .

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح لكم الاستعلام عن رقم اللجان وارقام الناخبين في الكشوف عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تسهيلا علي الناخبين الوصول لبيانات الانتخاب الخاصة بهم , رقم اللجنة ومقر اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم الحصول علي بيانات الانتخابات عبر هذا الرابط رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

بعد الضغط علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات ستفتح لك هذه النافذة

قم بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وستجد النتائج علي الشاشة وتكون بمقر اللجنة ورقم اللجة ورقم الناخب في الكشوف .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

تسهيلا عليكم قم بوضع الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم علي الفور بالبيانات

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