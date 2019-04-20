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معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي عن طريق رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير جدا اليوم وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي أقر مجل النواب الموافقة علية بالإجماع وتم تحديد أيام 20 و 21 و 22 أبريل الموافق السبت والأحد والأثنين لتصويت الشعب علي التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع في اللجان المتواجدة في جميع المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية .

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح لكم الاستعلام عن رقم اللجان وارقام الناخبين في الكشوف عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تسهيلا علي الناخبين الوصول لبيانات الانتخاب الخاصة بهم , رقم اللجنة ومقر اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم الحصول علي بيانات الانتخابات عبر هذا الرابط رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

بعد الضغط علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات ستفتح لك هذه النافذة

اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور 2019 الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019
اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور 2019 الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019

 

قم بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وستجد النتائج علي الشاشة وتكون بمقر اللجنة ورقم اللجة ورقم الناخب في الكشوف .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

تسهيلا عليكم قم بوضع الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم علي الفور بالبيانات

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة الماى الإعدادية الحديثة
      محافظة: المنوفية
      مركز: مركز شبين الكوم
      العنوان : قرية الماى
      رقم اللجنة الفرعية: 57
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2473

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسه الكريون الابتدائيه
      محافظة: البحيرة
      مركز: مركز كفر الدوار
      العنوان : الكريون
      رقم اللجنة الفرعية: 9
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 1268

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسه ابشواى الثانوية المشتركة
      محافظة: الفيوم
      مركز: مركز ابشواى
      العنوان : مدينه ابشواى
      رقم اللجنة الفرعية: 39
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 1215

      رد

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