معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير هذه الأيام وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها ثلاثة أيام للاستفتاء داخل مصر بداية من السبت 20/4/2019 الي الاثنين 22/4/2019 وذلك بعد أن أقر البرلمان بالموافقة الإجمالية علي التعديلات الدستورية واسناد التصويت للشعب المصري من خلال صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية المتواجدة في جميع محافظات مصر .

الهيئة الوطنية للانتخابات

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة خاصية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية وذلك تسهيلا علي الناخبين بدلا من البحث في الكشوف الورقية أمام اللجان فيمكنك الحصول عليها بكل سهولة .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الأن | معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي قم بالضغط علي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا ستفتح لك هذه النافذة

قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وسيتم اظهار البيانات الخاصة بك وهي مقر اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة ورقمك في الكشوف .

طريق أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يتيح لكم موقع كلمة خاصية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وذلك عبر اضافة تعليق أسفل هذا المقال بالرقم القومي وسيتم الرد عليك بالبيانات المطلوبة للتصويت علي التعديلات الدستورية 2019 .

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