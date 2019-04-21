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معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي .. موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 والتي وافق عليها مجلس النواب المصري بالإجماع والأغلبية وتم اقرار ثلاثة أيام للتصويت للشعب المصري للاستفتاء علي التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع في اللجان المتواجدة في جميع محافظات مصر .

الهيئة الوطنية للانتخابات

اتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات امكانية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تسهيلا علي الناخبين بدلا من البحث في الكشوف الورقية أمام اللجان الانتخابية .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم الأن | معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

بعد الدخول الي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات ستظهر لك هذه النافذة

معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي .. موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

قم بعد ذلك بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وستظهر البيانات الخاصة بك للإدلاء بصوتك في الاستفتاء .

طريقة أخري للاستعلام عن الجنة الانتخابية

تسهيلا عليكم يمكنكم وضع الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم بالبيانات المطلوبة للإدلاء بأصواتكم في التعديلات الدستورية

 

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الاساسى
      محافظة: الغربية
      مركز: مركز طنطا
      العنوان : منشأة الأوقاف
      رقم اللجنة الفرعية: 70
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2737

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة شلقان الاعدادية بنات
      محافظة: القليوبية
      مركز: مركز القناطر الخيرية
      العنوان : شلقان
      رقم اللجنة الفرعية: 13
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2049

      رد

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة شلقان الابتدائية المشتركة
      محافظة: القليوبية
      مركز: مركز القناطر الخيرية
      العنوان : شلقان
      رقم اللجنة الفرعية: 12
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 3947

      رد

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