معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي .. موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

تشهد جمهورية مصر العربية حدث كبير وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 والتي وافق عليها مجلس النواب المصري بالإجماع والأغلبية وتم اقرار ثلاثة أيام للتصويت للشعب المصري للاستفتاء علي التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع في اللجان المتواجدة في جميع محافظات مصر .

الهيئة الوطنية للانتخابات

اتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات امكانية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تسهيلا علي الناخبين بدلا من البحث في الكشوف الورقية أمام اللجان الانتخابية .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم الأن | معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

بعد الدخول الي رابط الهيئة الوطنية للانتخابات ستظهر لك هذه النافذة

قم بعد ذلك بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وستظهر البيانات الخاصة بك للإدلاء بصوتك في الاستفتاء .

طريقة أخري للاستعلام عن الجنة الانتخابية

تسهيلا عليكم يمكنكم وضع الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم بالبيانات المطلوبة للإدلاء بأصواتكم في التعديلات الدستورية

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