معرفة لجنة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 بالرقم القومي

اليوم الأخير للاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها ثلاثة أيام بداية من السبت 22 أبريل الي الاثنين 22 أبريل وتبدأ اللجان الانتخابية باستقبال الناخبين بداية من الساعة التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء للإدلاء بأصواتهم حول التعديلات الدستورية من خلال صناديق الاقتراع المتواجدة في جميع اللجان علي مستوي جمهورية مصر العربية .

الهيئة الوطنية للانتخابات

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خاصية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لانتخابات وذلك عن طريق الرقم القومي تسهيلا علي الناخبين الحصول علي بيانات الانتخاب بالرقم القومي الكترونيا بدلا من البحث في الكشوف الانتخابية والانتظار طويلا لمعرفة مقر اللجنة ورقم الناخب في الكشوف .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم الأن| بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية 2019 والاستفتاء علي الدستور وذلك عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية من هنا وبعد الدخول الي الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ستظهر لك هذه النافذة

قم بكتابة الرقم القومي واضغط علي استعلام وستظهر لك بيانات الانتخاب الخاصة بك وهي رقم اللجنة ورقمك في الكشوف ومقر اللجنة .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم وضع الرقم القومي في التعليقات أسفل المقال وسيتم الرد عليكم بالبيانات المطلوبة للانتخاب وذلك تسهيلا عليكم للإدلاء بأصواتكم حول التعديلات الدستورية .

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