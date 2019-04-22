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معرفة لجنة الاستفتاء علي الدستور 2019 بالرقم القومي .. انزل شارك

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

اليوم الثالث والأخير للاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها ثلاثة أيام متتالية بداية من السبت 20 أبريل حتي الاثنين 22 أبريل وينتهي التصويت عند الساعة التاسعة مساء مع امكانية مد فترة التصويت الي 11 مساء وسيتم البدئ في الفرز ومعرفة النتيجة في نهاية اليوم وسيتم اعلانها بشكل رسمي في اليوم التالي .

الهيئة الوطنية للانتخابات

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة ميزة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين الوصول الي بيانات الانتخاب الخاصة بكل ناخب ومعرفة مقر اللجنة ورقم الجنة ورقم الناخب في الكشوف وذلك بدلا من الانتظار كثيرا أمام اللجان والبحث في الكشوف الورقية .

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الأن| بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية 2019 والاستفتاء علي الدستور وذلك عن طريق رابط الهيئة الوطنية للانتخابات من  اضغط هنا

ستفتح لك بعد ذلك نافذة علي هذا الشكل

معرفة لجنة الاستفتاء علي الدستور 2019 بالرقم القومي .. انزل شارك

قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وستظهر البيانات الخاصة بالانتخاب رقم اللجنة والمقر ورقمك في الكشوف .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك ترك تعليق اسفل هذا المقال بالرقم القومي وسيتم الرد عليك بالبيانات اللازمة للانتخاب والتصويت علي التعديلات الدستورية من خلال اللجان الموجودة في جميع المحافظات .

 

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

      2. بيانات اللجنة الانتخابية
        مركزك الإنتخابي: مدرسة المستقبل الإعدادية بنين
        محافظة: السويس
        قسم: فيصل
        العنوان : داخل منطقة المستقبل السكانية
        رقم اللجنة الفرعية: 7
        رقمك في الكشوف الانتخابية: 2069
        تاريخ التصويت: 20-22 أبريل

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