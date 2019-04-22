معرفة لجنة الاستفتاء علي الدستور 2019 بالرقم القومي .. انزل شارك

اليوم الثالث والأخير للاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها ثلاثة أيام متتالية بداية من السبت 20 أبريل حتي الاثنين 22 أبريل وينتهي التصويت عند الساعة التاسعة مساء مع امكانية مد فترة التصويت الي 11 مساء وسيتم البدئ في الفرز ومعرفة النتيجة في نهاية اليوم وسيتم اعلانها بشكل رسمي في اليوم التالي .

الهيئة الوطنية للانتخابات

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة ميزة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين الوصول الي بيانات الانتخاب الخاصة بكل ناخب ومعرفة مقر اللجنة ورقم الجنة ورقم الناخب في الكشوف وذلك بدلا من الانتظار كثيرا أمام اللجان والبحث في الكشوف الورقية .

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الأن| بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية 2019 والاستفتاء علي الدستور وذلك عن طريق رابط الهيئة الوطنية للانتخابات من اضغط هنا

ستفتح لك بعد ذلك نافذة علي هذا الشكل

قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وستظهر البيانات الخاصة بالانتخاب رقم اللجنة والمقر ورقمك في الكشوف .

طريقة أخري للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنك ترك تعليق اسفل هذا المقال بالرقم القومي وسيتم الرد عليك بالبيانات اللازمة للانتخاب والتصويت علي التعديلات الدستورية من خلال اللجان الموجودة في جميع المحافظات .

← إقرأ أيضاً: