معرفه رصيد اورانج والأكواد المختصرة المجانية 2019

يمكنك الاستعلام عن رصيد اورانج “موبينيل سابقاً” والتعرف على العديد من الخدمات التي تقدم لعملاء أورانج الكرام عن طريق بعض الأكواد التي يمكن عن طريقها الاستعلام بسهولة، ومن الجدير بالذكر أن شركات الاتصالات المختلفة تحاول وضع العديد من الخدمات التي توفرها للعملاء لتتنافس فيما بينها، نتابع معكم عبر كلمة دوت أورج و معرفه رصيد اورانج 2019 بعد اطلاق شبكة الجيل الرابع 4G في مصر.

معرفه رصيد اورانج

نتابع معكم للتعرف على كيفية الاستعلام عن رصيد اورانج عن طريق الأكواد، من خلال الاستعلام بالكود #100#313#

وبعد كتابة الكود والاستعلام يظهر رصيد أورانج الخاص بك، ولكن يراعى توافر 40 قرش في الخط من أجل الاستعلام عن الرصيد.

كما يمكن الاستفسار عن الرصيد وعن الخدمات المختلفة والعروض اليومية عن طريق الاتصال برقم 300، أو من خلال الاستعلام عن طريق كود #12# مجاناً.

أكواد اورانج 2019