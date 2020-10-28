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معنى إسم مريم وشخصيتها- بجميع اللغات والقاموس المقدس

بواسطة زكريا منير
معنى إسم مريم وصفاتها

يأتي إسم مريم كاحد الاسماء الاكثر تسمية لدى الاناث ليس فقط عربياً لكنه اسم مقدس في الاسلام والمسيحية ولكن يلفظ مختلفاً مثل ماري، ماريانا، في الثقافات الاخرى- معنى إسم مريم هو في اللغة القديمة يعني العابدة وقال السيوطي في الاتقان 3 تعني الخادمة، حيث اطلق على مريم بنت عمران وهي أم المسيح( نبي الله عيسى عليه السلام) وأمها حنة التي كانت نذرتها محررة لخدمة مسجد الرب ولما جاءها المخاص ووضعتها قالت ﴿وإني سميتها مريم) والمحررة هي التي اذا وضعت في المسجد لم تخرج منه ابداً.

1 معنى إسم مريم وشخصيتها
2 صفات حامل إسم مريم

معنى إسم مريم وشخصيتها

يعتبر إسم مريم متميزاً سهل اللفظ وهو اسم علم مؤنث، لم يغلب عليه التسمية قديماً فقط ولكنه اسم حاضراً بقوة في العصر الحديث لذلك فإن إسم مريم- ياتي في طليعة اسماء البنات الاكثر رواجاً، وفي معني الإسم دليل على نيتها الحسنة وروحها الطاهرة المنزهة من النقائص، من اهم صفات حامل اسم مريم كونها صادقة السريرة تميل للتفرغ لعبادة الله. أما عبرياً يلفظ اسم ميريام بدلاً من مريم كما تلاحظ نطقه المختلف والذي يعني عندهم السيدة، بحر الآلام- الأحزان.

صفات حامل إسم مريم

  • تتزوج عن قناعة وحب
  • جريئة في اسلوبها الكلامي، قد تتعذب جراء الضغوطات النفسية والاجتماعية
  • يلازمها الماضي فهو جزء لا يتجزأ من المستقبل
  • تتخلى عن الاشياء المادية لصالح افراد اسرتها كنوع من الإيثار
  • يعتبر والدها قدوة حقيقية في حياتها_ وترعاه وتهتم به على كبر
  • يمكن استرضاءها بسهولة فهي تسامح وتغض بقلب نظيف
  • تحب تعلم الطبخ وممارسته بمهارة
  • بعيدة عن التصنع فهي ذات شخصية عفوية متفاعلة
  • تحسن الظن بنية الاخرين دائماً

في هذا المقال كتبنا المعاني الشتى المرتبطة بإسم مريم بجميع اللغات_ كذلك يمكن الاستفادة بمعرفة صفات مريم وشخصيتها بالاطلاع على العبارات المدرجة أعلاه في وصف مريم وفق علم النفس، للوصول ايضاً الى معنى اسم مريم في الإسلام وفي الكتاب المقدس عند المسيحييين.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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