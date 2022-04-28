معهد البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر والدول العربية

يترقب المسلمون في مصر موعد عيد الفطر 2022، حيث أيام قليلة تفصل بيننا وبين نهاية شهر رمضان المبارك، وينتظر الشعب المصري يوم الرؤية وتحري هلال العيد من أجل الاحتفال بعيد الفطر إذ يعتبر واحدا من مواسم البهجة المميزة لدى المسلمين في العالم كله وفي مصر بالذات، ويقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بالحسابات الفلكية لحساب أول كل شهر هجري، وعلى أساسه يتم تحديد أول أيام رمضان وكذلك موعد عيد الفطر 2022 في مصر وكذلك الدول العربية.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

حيث صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري بما يلي

أجاء في الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد أن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث ظاهرة الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت مدينة القاهرة المحلى يوم السبت التاسع والعشرين من رمضان الموافق 30 أبريل 2022، وهو ما يوافق يوم الرؤية.

هلال شهر شوال لن يكون قد ظهر بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، كما في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية كذلك .

يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة والقاهرة بخمسة عشر دقيقة

في محافظات جمهورية مصر العربية يأفل القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بفترات وقتية تتراوح بين 14 و 15 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية بفترات زمنية ما بين ست دقائق و20 دقيقة

وبناء على المعلومات الواردة عن معهد البحوث الفلكية فإنه يكون يوم الأحد الأول من شهر مايو هو آخر أيام شهر رمضان المبارك 1443هـ، ويكون اليوم الأول من شوال 1443هـ فلكيا في يوم الاثنين 2 مايو وهو أول أيام عيد الفطر 2022 المبارك

قة أداء صلاة العيد، لكن الركعة الأولى، لكن عدد التكبيرات تكون خمس فقط بلا تكبيرة الانتقال قبل الانطلاق بالقراءة.