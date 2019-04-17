معهد البحوث الفلكية يكشف عن بداية شهر رمضان فلكيا

نظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، ندوة علمية حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر المعهد، وتحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، وقد حاضر بالندوة عدد من الخبراء والمتخصصين بعلوم الفلك وأبحاث الشمس بالمعهد، ومن المشاركين بالندوة، إضافة إلى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، شارك كل من الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد والدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بمعهد الفلك، وممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة، وقد كشف الحاضرون عن موعد بداية شهر رمضان فلكيا.

موعد رمضان فلكيا

وقد كشف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، الدكتور محمد غريب، أن هلال شهر رمضان سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، موضحا أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم السبت 4 مايو المقبل فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف الدكتور محمد غريب، أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ22 دقيقة وفى القاهرة بـ25 دقيقة، وبهذا سيكون يوم الأحد 5 مايو المقبل هو المتمم لشهر شعبان، وستكون غرة شهر رمضان المعظم هي يوم الاثنين 6 مايو المقبل فلكيا.

ويذكر أن اعتماد بداية الشهور الهجرية ومنها شهر رمضان المبارك تكون من خلال الرؤية عبر لجان استطلاع الهلال بشكل مباشر، وتكون الحسابات الفلكية استرشادية.

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