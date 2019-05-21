مع ارتفاع أسعار الكهرباء نقدم لكم 6 طرق لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء

بعد الزيادة الملحوظة التي شهدتها أسعار الكهرباء خلال السنوات القليلة الأخيرة، أصبحت فاتورة الكهرباء تمثل عبئ كبيرا على عاتق الكثير من المواطنين وخاصة محدودي الدخل، وأصبح تقليل أستهلاكك من الكهرباء من الأمور الضرورية حتى تستطيع تقليل قيمة فاتورة الكهرباء التي تدفعها، ولذلك يسعدنا من خلال موقع كلمة أن نقدم لك عزيزي القارئ بعض الطرق البسيطة التي تساعدك في تقليل أستهلاكك للكهرباء، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:-

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

يجب عليك أولا مراجعة فاتورتك مع شركة الكهرباء والتأكد أنها تمثل استهلاكك الفعلي بدون أي أخطاء سواء بخصوص قراءة العداد أو طريقة حساب الاستهلاك، ثم تقوم بالخطوات التالية:

1- فصل جميع الأجهزة التي لا تستخدمها بعيدا عن الكهرباء، فالعديد من الناس لا يعرف أن مجرد توصيل الجهاز بالكهرباء حتي بدون استخدامه يرفع من استهلاك الكهرباء والتي قد تصل إلى 75% من قيمة التكلفة أثناء تشغيله.

2- تقليل استهلاك التكييفات برفع درجة التبريد إلى 24 درجة بدلا من 17 أو 18 درجة، بهذه الطريقة يمكن أن توفر 30% من قيمة الكهرباء التي يستهلكها التكييف،كما أن صيانة أجهزة التكييف وتنظيف الفلاتر باستمرار تساعد في تقليل استهلاكه للكهرباء.

3- الغلاية الكهربية من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، فيجب أن تقوم بغلي كمية الماء التي تستخدمها فقط، والاحتفاظ بباقي الماء المغلي في وعاء حافظ للحرارة.

4- أغلاق باب الثلاجة بإحكام وعدم ترك الباب مفتوح فترات طويلة حتى لا يتسرب الهواء البارد، كما يجب أن تبتعد الثلاجة عن الحائط مسافة لا تقل عن 10 سم حتى تزيد كفاءة التبريد وتقلل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 8% تقريبا.

5- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة مثل لمبات “الليد”، وإطفاء الأنوار التي لا تحتاجها.

6- سخان المياه من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، ولذلك يجب فصله تماما في الأوقات التي لا تحتاج فيها للماء الساخن، وعند تشغيله لا يجب أن نرفع درجة الحرارة لدرجات كبيرة جدا حيث أنها تستهلك كمية هائلة من الكهرباء، وأغلاق المحابس جيدا بعد استخدامه للاحتفاظ بباقي الماء الساخن أطول وقت ممكن.