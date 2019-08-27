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مع اقتراب المدارس في مصر.. اعرف أسعار الأدوات المدرسية 2019 بالفجالة

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
مع اقتراب المدارس في مصر.. اعرف أسعار الأدوات المدرسية 2019 بالفجالة
أسعار الأقلام

أسعار الأدوات المدرسية 2019 نستعرضها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج وفق أسعار الفجالة وذلك بالتزامن مع موعد بداية الدراسة في مصر والذي من المُقرر لها أن تبدأ لطلاب رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي يوم 11 سبتمبر المُقبل، بينما باقي الصفوف من المُقرر لها أن تبدأ يوم 21 سبتمبر 2019، وأضاف وزير التربية والتعليم خلال إعلانه موعد بداية الدراسة بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن 100 يوم.

أسعار الأدوات المدرسية 2019

من خلال هذا التقرير نرصد لكم كافة أسعار الأدوات المدرسية وفق أسعار الفجالة والتي قلت بشكل نسبي مقارنةً بالعام الماضي، الأمر الذي زاد من نسبة الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية طبقاً لإحصائيات التجار، حيث يبدأ سعر الكشكول السلك من 20 جنيه الصغير 60 ورقة، وإليكم جدول الأسعار كاملة:

الصنفالسعر بالجنيه المصري
كراسة 60 ورقة مقاس صغير1.5
كراسة 60 ورقة مقاس كبير2
كراسة الرسم5
كشكول سلك صغير 60 ورقة20
كشكول سلك وسط 200 ورقة35
كشكول سلك كبير 350 ورقة40
كشكول طلبة الجامعات60
قلم رصاصيبدأ سعره من 1.5
قلم جافيبدأ سعره من 1.5
12 قلم ألوان خشب صغيرةالسعر يبدأ من 7 جنيه
12 قلم ألوان خشب كبيرالسعر يبدأ من 15 جنيه (مع مراعاه اختلاف السعر طبقاً للخامة)
12 قلم ألوان مائيةالسعر يتراوح ما بين 30 إلى 40
12 قلم ألوان فلوماسترالسعر يتراوح ما بين 15 إلى 20
12 قطعة جلاد صغير للكراسات8
12 قطعة جلاد كبير للكراسات10
12 قطعة استيكر للجلاد منقوش بالرسومات5
12 قطعة استيكر للجلاد سادة7
مقلمة قماشالسعر يتراوح من 10 إلى 15
مقلمة بلاستيكالسعر يتراوح من 20 إلى 30 (حسب المقاس والألوان وكذلك الأشكال)
شنطة صغيرة للحضانة57
شنطة بناتي إبتدائيتبدأ من 230
شنطة ولادي إبتدائيتبدأ من 230
حقيبة بناتي للمرحلة الإعداديةتبدأ من 580
حقيبة أولادي إعداديتبدأ من 480
شنطة من الخامة الجبردين السادةيبدأ سعرها من 354
الزمزميات في الأسواق الشعبيةتبدأ من 20
الزمزميات الصحيةتبدأ من 120

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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