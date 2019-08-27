مع اقتراب المدارس في مصر.. اعرف أسعار الأدوات المدرسية 2019 بالفجالة

أسعار الأدوات المدرسية 2019 نستعرضها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج وفق أسعار الفجالة وذلك بالتزامن مع موعد بداية الدراسة في مصر والذي من المُقرر لها أن تبدأ لطلاب رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي يوم 11 سبتمبر المُقبل، بينما باقي الصفوف من المُقرر لها أن تبدأ يوم 21 سبتمبر 2019، وأضاف وزير التربية والتعليم خلال إعلانه موعد بداية الدراسة بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن 100 يوم.
أسعار الأدوات المدرسية 2019
من خلال هذا التقرير نرصد لكم كافة أسعار الأدوات المدرسية وفق أسعار الفجالة والتي قلت بشكل نسبي مقارنةً بالعام الماضي، الأمر الذي زاد من نسبة الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية طبقاً لإحصائيات التجار، حيث يبدأ سعر الكشكول السلك من 20 جنيه الصغير 60 ورقة، وإليكم جدول الأسعار كاملة:
|الصنف
|السعر بالجنيه المصري
|كراسة 60 ورقة مقاس صغير
|1.5
|كراسة 60 ورقة مقاس كبير
|2
|كراسة الرسم
|5
|كشكول سلك صغير 60 ورقة
|20
|كشكول سلك وسط 200 ورقة
|35
|كشكول سلك كبير 350 ورقة
|40
|كشكول طلبة الجامعات
|60
|قلم رصاص
|يبدأ سعره من 1.5
|قلم جاف
|يبدأ سعره من 1.5
|12 قلم ألوان خشب صغيرة
|السعر يبدأ من 7 جنيه
|12 قلم ألوان خشب كبير
|السعر يبدأ من 15 جنيه (مع مراعاه اختلاف السعر طبقاً للخامة)
|12 قلم ألوان مائية
|السعر يتراوح ما بين 30 إلى 40
|12 قلم ألوان فلوماستر
|السعر يتراوح ما بين 15 إلى 20
|12 قطعة جلاد صغير للكراسات
|8
|12 قطعة جلاد كبير للكراسات
|10
|12 قطعة استيكر للجلاد منقوش بالرسومات
|5
|12 قطعة استيكر للجلاد سادة
|7
|مقلمة قماش
|السعر يتراوح من 10 إلى 15
|مقلمة بلاستيك
|السعر يتراوح من 20 إلى 30 (حسب المقاس والألوان وكذلك الأشكال)
|شنطة صغيرة للحضانة
|57
|شنطة بناتي إبتدائي
|تبدأ من 230
|شنطة ولادي إبتدائي
|تبدأ من 230
|حقيبة بناتي للمرحلة الإعدادية
|تبدأ من 580
|حقيبة أولادي إعدادي
|تبدأ من 480
|شنطة من الخامة الجبردين السادة
|يبدأ سعرها من 354
|الزمزميات في الأسواق الشعبية
|تبدأ من 20
|الزمزميات الصحية
|تبدأ من 120
التعليقات