مع اقتراب المدارس في مصر.. اعرف أسعار الأدوات المدرسية 2019 بالفجالة

أسعار الأدوات المدرسية 2019 نستعرضها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج وفق أسعار الفجالة وذلك بالتزامن مع موعد بداية الدراسة في مصر والذي من المُقرر لها أن تبدأ لطلاب رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي يوم 11 سبتمبر المُقبل، بينما باقي الصفوف من المُقرر لها أن تبدأ يوم 21 سبتمبر 2019، وأضاف وزير التربية والتعليم خلال إعلانه موعد بداية الدراسة بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن 100 يوم.

أسعار الأدوات المدرسية 2019

من خلال هذا التقرير نرصد لكم كافة أسعار الأدوات المدرسية وفق أسعار الفجالة والتي قلت بشكل نسبي مقارنةً بالعام الماضي، الأمر الذي زاد من نسبة الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية طبقاً لإحصائيات التجار، حيث يبدأ سعر الكشكول السلك من 20 جنيه الصغير 60 ورقة، وإليكم جدول الأسعار كاملة: