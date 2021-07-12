مفاجآت الحلم.. 3.5 مليون دولار من مسابقة الحلم 2021 في موسمها الأكبر على الإطلاق

بواسطة إسلام عوض
مفاجآت الحلم و3.5 مليون دولار من مسابقة الحلم 2021 مفاجآت الحلم و3.5 مليون دولار من مسابقة الحلم 2021

يعد موسم مسابقة الحلم 2021 هو الأكبر على الإطلاق، حيث تبلغ قيمة السحب هذا العام أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي موزعة على مدار العام، كما أن هناك العديد من المفاجآت الغير متوقعة والتي سوف تذهل الجميع خلال العام الجاري.

1 مفاجآت الحلم و3.5 مليون دولار من مسابقة الحلم 2021
2 طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم

مفاجآت الحلم و3.5 مليون دولار من مسابقة الحلم 2021

وكانت من ضمن مفاجآت الحلم 2021 للعام الجاري هو إعلان الإعلامي مصطفى الأغا عن السحب جائزة بيت الأحلام في اليونان، وسوف يدخل كل المشتركين بمسابقة الحلم منذ بداية العام للدخول بشكل تلقائي على السحب في بيت الأحلام على إحدى جزر اليونان الساحرة.

كما أشار الاغا إلى وجود مفاجآت أخرى في مسابقة الحلم سوف يتم الإعلان عنها تباعاً في وقت لاحق، هذا وسوف تكون هناك ثلاث جوائز خلال السحب القادم، أحداهما 100 ألف دولار والثانية 125 ألف دولار، والثالثة منزل في اليونان لكل المشتركين منذ بداية العام.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم

والإشتراك في المسابقة أمر سهل جداً، وذلك من خلال الطريقة الأسهل الآتية واتباع الخطوات المذكورة.

1- الدخول هنا وهو رابط الحلم الرسمي.
2- تسجل رقم تليفونك بشكل صحيح.
3- الضغط على زر اشترك.
4- ستصلك رسالة فوراً بأنه تم تفعيل اشتراكك.
5- ثم تصلك رسائل أخرى عبارة عن أسئلة.
6- عليك الإجابة بشكل صحيح على تلك الأسئلة.
7- كلما أجبت على عدد كبير من الأسئلة كلما زادت فرصك للفوز بالحلم.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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