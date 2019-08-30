مفاجأة غير متوقعة في الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية علي صفحتها الرسمية عن النشرة الجوية لليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 ولمدة 24 ساعة أن الطقس سوف يكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط يكون معتدل مضطرب وارتفاع الموج بين 2 : 2.50 متر والرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل مضطرب وارتفاع الموج بين 2 : 2.50 متر والرياح شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة 26 / 35

الإسكندرية 25 / 31

مطروح 23 /31

بورسعيد 25 / 32

السويس 25 / 36

رأس سدر 27 / 36

نويبع 26 / 36

طابا 25 / 35

كاترين 20 / 31

شرم الشيخ 30 / 38

الغردقة 29 / 38

مرسى علم 30 / 37

بلطيم 25 / 31

سيوة 25 / 36

الإسماعيلية 24 / 36

بني سويف 24 / 37

المنيا 24 / 37

أسيوط 25 / 38

سوهاج 25 / 38

قنا 26 / 39

الأقصر 26 / 40

أسوان 27 / 40

أبوسمبل 27 / 39

وقد شهدت البلاد في الأيام القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة مما أثار تساؤلات المواطنين الى متى سوف تظل درجات الحرارة في هذا الارتفاع ومتى سوف تنخفض لدرجة ملحوظة يشعر المواطن وقتها بتحسن في درجة الحرارة.

وحاول المواطنين التغلب على الارتفاع في درجات الحرارة بالذهاب إلى المناطق الساحلية للبحث عن جو لطيف.