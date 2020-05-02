مفتي مصر ينفي أي تصريحات خاصة بـ ” مسلسل الاختيار ” وفتوى “كل من لم يشاهده آثم”

مساء أمس الجمعة وعبر الصفحة الرسمية لمفتي مصر على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، الدكتور شوقي علام ، نفى صدور أي تصريحات عنه خاصة بمسلسل الاختيار الذي يُعرض حاليًا ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2020 ، ويجسد بطولات وتضحيات الجيش المصري وعلى وجه الخصوص الشهيد الراحل أحمد المنسي الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان أمير كرارة، وجاء نفي فضيلة المفتي بعد انتشار صورة تنسب تصريحات صادرة عنه تصف أن من لم يشاهد المسل فهو آثم وعليه كفارة، وأن المسلسل بمثابة جهاد في سبيل الفن.

مسلسل الاختيار

من وراء الفتوى المزعومة ؟

وأكدت الصفحة الرسمية للمفتي علام عدم صحة الصورة المتداولة وأنها مفبركة حيث نشرت الصورة وعلقت عليها بالقول “هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة، بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها.. فننوه إلى أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح.. وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر”.

تنبيه مهمهذه الصورة غير صحيحة ومفبركةبعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرهافننوه على أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريحوكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر Gepostet von ‎Grand Mufti of Egypt مفتي جمهورية مصر العربية‎ am Freitag, 1. Mai 2020

ويجدر الذكر أن المسلسل لاقى نسبة مشاهدة عالية من ملايين المشاهدين المصريين، حيث يقوم باإجراء مفارقة بين الرائد الشهيد أحمد المنسي، وبين الضابط الإرهابي هشام عشماوي

يذكر أن مسلسل الاختيار أحدث حالة من الجدل بمشاهدة ملايين المصريين، حيث يجسد الفرق بين بطولة الرائد الراحل أحمد منسي، الذي يجسد دوره أمير كرارة والضابط السابق في الجيش المصري الإرهابي هشام عشماوي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وكانت السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بعشماوي بعد ان تسلمته من السلطات الليبية بتهم تنفيذ وتخطيط عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.