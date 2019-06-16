“مقابل رسوم”.. السماح لسائقي ومالكي التاكسي الأبيض بوضع لوحات إعلانية أعلى سيارتهم

وافقت محافظة القاهرة على استخراج تصاريح من المحافظة لسائقى ومالكي التاكسي الأبيض يمنحهم الحق فى وضع لوحات إعلانية أعلى سياراتهم وذلك مقابل رسوم يدفعها مالك السيارة ويتم استخراج هذه التصاريح وسداد الرسوم من محافظة القاهرة سنوياً.

وبموجب هذه التصاريح يُسمح لسائقي ومالكي التاكسي الأبيض وضع شاشات إعلانية أعلى التاكس وذلك من خلال التعاقد مع شركات الإعلانات المختلفة بداخل العاصمة الكبري، ولكن يجب الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لذلك أولاً من محافظة القاهرة.

وكان سائقي ومالكي التاكسي الأبيض قد طالبوا بالموافقة لهم بوضع لوحات إعلانية أعلى سيارتهم وذلك كوسيلة من وسائل الإعلانات التى تجوب شوارع وضواحي العاصمة مقابل الحصول على مقابل لهذه الإعلانات بالتعاقد مع شركات إعلانات ولكن يجب الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور.

وصرح رئيس رابطة سائقي التاكسي الأبيض الأستاذ محمود عبد الحميد بأن محافظة القاهرة سوف تحصل مقابل وضع الإعلانات على التاكسي الأبيض على رسوم سنوية وسوف يتم تقاسم هذه الرسوم مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة مقابل إعطاء تراخيص بوضع الإعلانات ويتم تجديد هذه التراخيص سنوياً.

وأضاف الأستاذ محمود عبد الحميد بأن رابطة سائقي التاكسي الأبيض بالعاصمة تعاقدت مؤخراً مع شركة إعلانات لاستيراد الشاشات التى سوف يتم وضعها على سيارات التاكسي الأبيض على أن يحصل مالك التاكسي على عائد شهري مقابل وضع هذه الإعلانات على التاكسي.