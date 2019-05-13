مقتل الكاهن “مقار سعد” على يد فراش كنيسة مارمرقس شبرا الخيمة

كنيسة مارمرقس فى منطقة شبرا الخيمة تحديداً فى شارع اسمه « شارع السد العالى »، تم قتل كاهن الكنيسة ويدعى القس « مقار سعد » وتاريخ رسامته 24 فبراير عام 1995 ميلادياً، والقاتل هو فراش يعمل داخل نفس الكنيسة يدعى « كمال »، والأسباب الأولية للقتل والدافع وراء هذه الحادثة الأليمة غير معروف حتى الآن، ولكن أحاديث جانبية من القريبين من

مكان الحادث اشاروا لوجود خلافات مالية .

ولا تشوب هذة الحادثة أى دليل على الطائفية نظراً لأن المتهم والضحية ديانتهم واحدة، وقام المتهم بقتل الكاهن بسلاح غير مرخص أطلق عليه أربع طلقات.

تم بناء الكنيسة سنة 1967م وتم تجديدها على يد نيافة الأنبا مرقس سنة 1996م، وأول صلاة تمت فيها كانت يوم الأربعاء 22 فبراير سنة 1986م.

ويوجد بالكنيسة 5 كهنة هم:

القمص بولس عبد الشهيد

القمص مقار سعد ( الضحية )

القس منسي عزيز

القس انيانوس صليب

القس موريس حمدى

تم القاء القبض على الفراش ( المتهم ) وجارى التحقيق معه، وتم تفريغ كاميرات المراقبة واوضحت ان الكاهن كان يجلس فى مكتبة يشرب شيئاً ودخل علية الفراش وقام بطلاق النار علية وبعد ذلك سلم نفسه طواعية للشرطة، ولفظ الكاهن انفاسة الاخيرة قبل وصول الإسعاف إليه.

وكلمة « قس » هي كلمة أصلها « سرياني » ومعناه « شيخ »، وهو الأب الروحي للشعب ومن مهامه إقامة الصلوات الدينية مثل القداس الالهى والإكليل والجناز والمعمودية والمرضى، والوعظ والإرشاد الروحي، وتم رسامته قسا ثم قمص عندما يتقدم فى العمر ويكون كبير القسس.