مقدار وموعد زكاة الفطر هذا العام 2019

زكاة الفطر والمعروفة باسم زكاة الأبدان هي أحد أنواع الزكاة المفروضة على كل المسلمين أجمعين فلم يختص الله بها أحد من عبادة، فعلى المقتدر أن يخرج زكاة الفطر في الموعد المقرر لها وهو الذى نوضحه لكم بشكل تفصيلي فيما يلي، وإليكم أهم المعلومات عن موعد زكاة الفطر ومقدارها, فتابعونا.

ما هو مقدار زكاة الفطر :

شهر رمضان هو أجمل شهور السنة على الإطلاق ففيه نتقرب إلى الله عز وجل بمختلف الطرق، فهناك من يصلي ويقيم الليل وهناك من يخرج زكاة الفطر والتي يختلف قدرها من دولة لأخرى وفقاً للحالة الإقتصادية للبلد, إذ يتولى تحديد ها دار الإفتاء في كل دولة.

والجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدد مقدارها بصاع من التمر أو صاع من الشعير، وهي واجبه على كل مسلم بالغ عاقل مقتدر وفي الغالب يقوم بدفعها رب الأسرة عن من يعولهم، بالإضافة لذلك يمكن دفعها للجنين وهو في بطن أمه بشرط أن يكون عمره أكثر من أربعين يوماً.

موعد إخراج زكاة الفطر 2019 :

أوصى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كل المسلمين القادرين على إخراج زكاة الفطر بأن يحرصوا على إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، وقد اتفق جمهور الفقهاء على ذلك والدليل هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين، وبهذا نكون قد أجبنا على من يتساءل عن موعد إخراج زكاة الفطر والمقدار المحدد لها.