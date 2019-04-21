الآن رابط مباشر للتعرف على مقر لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالرقم القومي “اعرف لجنتك”

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية الأستفتاء على التعديلات الدستورية التي كان قد صوت البرلمان لصالح إجراء تعديلات على الدستور في جلسة استغرقت 6 ساعات تم خلالها التصويت لتتم الموافقة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور الذى تقدم به اكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل 12 مادة من مواد الدستور وهى المواد (102 ، 140، 160، 185، 189، 190، 193، 200، 204، 234، 243، 244)، وأصبحت الآن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري أما أن يوافق على تلك التعديلات أو يرفضها، و سنساعدكم من خلال هذا المقال على التعرف على مقر لجانكم الأنخابية في عملية الاستفتاء.

موعد الاستفتاء على تعديل الدستور 2019

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهيئة هى صاحبة الحق في دعوة الناخبين للاقتراع فى الاستفتاء وذلك وفقاً للدستور، أردف: أن دور الهيئة هذا يبدأ فور إخطارها بموافقة البرلمان على التعديلات المطروحة أمامه، وصرح الشريف إلى أن الموعد القانوني لانتهاء الهيئة من إجراء الاستفتاء هو شهر، وذلك وفق نص الدستور والذي ينص على إنهاء إجراءاته خلال شهر منذ إخطارها، هذا وتم تسليم المدارس إلى لجان الهيئة العليا للانتخابات من أجل تجهيزها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهم ثلاث أيام متتالية بدأت يوم أمس السبت 20 أبريل وتستمر حتى الغد الأثنين 22 أبريل الجاري.

أعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالرقم القومي

يقدم موقع كلمة دوت أورج لجميع متابعينه وزواره خدمة معرفة لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجارية الآن وتستمر حتى الغد وذلك بالرقم القومي فقط من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية برجاء ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقم هنا.

كما وفرت اللجنة العليا لجميع المواطنين طريقة لتغيير مقر لجانهم الانتخابية وذلك من هنا.

اخر اخبار الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

أكد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال كلمته اليوم بمؤتمر اتحاد عمال مصر على أن التعديلات الدستورية ستشهد اقبالاً ضخماً من العمال للتصويت على الاستفتاء “بنعم” على حد قوله.

وصرح صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب: “المصريون قادرون على التمييز أن التعديلات الدستورية تصب في صالح الدولة المصرية وكان ذلك خلال مقابلة مع مصطفى بكري مقدم برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية صدى البلد.

وبدأت النقابات والقوى السياسة عقد ندوات ومؤتمرات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

تم التصوت يوم الأحد الماضي باللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، على مشروع تقريرها حول التعديلات الدستورية ليحال بعد ذلك للمناقشة النهائية في الجلسة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفي حال إقرارها تتسلمها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تعلن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي عليها.

فتحت اللجان أبوبها أمام الناخبين لليوم الثالي على التوالي في تمام التاسعة صباحاً.

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