اعرف لجنتك مكان استفتاء الدستور 2019 | إلكترونياً عبر رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي

كيف تتعرف على مقر اللجنة الانتخابية الخاصة بك لكي تُنجز مهمة الاستفتاء على الدستور المصري والتعديلات الخاصة به 2019، هو تساؤل كثر الحديث عنه منذ أن دعت اللجنة العليا للانتخابات بمصر جموع المصريين للتوجه لمقار الانتخاب الخاصة بيهم منذ يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في الاستفتاء الذي سوف يبدأ محلياً بمصر السبت 20 أبريل وينتهي 22 أبريل .

وكخطوة منها لكي تفتح المجال واسعاً لمشاركة أسهل للمواطنين للاستفتاء على الدستور 2019، خصصت اللجنة العليا للانتخابات بمصر موقع الكتروني يمكنك من خلاله الوصول بسهولة إلى مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الخاص بالمواطن .. فإليكم التفاصيل والطريقة .

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر عدة إجراءات مهمة تكفل للمواطن سهولة الوصول إلى مقر انتخابه للاستفتاء على الدستور المصري 2019 وأهمها كيفية معرفة مقر اللجنة الانتخابية وذلك عبر رابط الموقع الإلكتروني التابع للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر من هنا .

ويمكنك بكل سهولة إدخال رقمك القومي كامل والمكون من عدد 14 رقم داخل المستطيل الأبيض المتوسط للصفحة، ثم بعدها تضغط على استعلم .

وبعدها سوف يظهر لك مكان لجنتك الانتخابية بالتحديد بعد إدخال الرقم القومي صحيح ودقيق، وأيضاً رقم اللجنة الفرعية الخاصة بك وأيضاً رقمك الخاص بكشوف الانتخابات، وبذلك تكون جميع البيانات التي تحتاج إليها أثناء قيامك بالاستفتاء على الدستور قد اكتملت تماما بما يمكنك من أداء المهمة بسهولة الكترونياً من خلال رقمك القومي فقط .

الأخطاء التي قد تتسبب في إبطال صوتك

هناك بعض الأخطاء التي قد يرتكبها المصوت أثناء القيام بعملية الإدلاء بصوته، خلال عملية الاستفتاء على الدستور قد تؤدي لإبطال الصوت وهي :

استخدام قلم رصاص أثناء عملية الاستفتاء على الدستور .

كتابة أي معلومة تتعلق بهوية الشخص .

الاستفتاء بإبداء رأيين كأن تقول نعم و لا مع بعضهما .

خطوات القيام بعملية الاستفتاء داخل اللجنة :

– توجه إلى القاضي المسئول عن اللجنة ووضح هويتك للبحث عن الرقم الخاص بك في الكشوف .

– احصل على استمارة التصويت بعد التوقيع أمام أسمك بالكشف .

– توجه خلف الساتر بالقلم الجاف وحدد اختيارك نعم أو لا وذلك على جميع المواد .

– ضع الإستمارة بالصندوق .

– توجه لوضع اصبعك بالحبر الفسفوري والحصول على بطاقتك .

الطرق الأخرى للحصول على بيانات مقر لجنتك الانتخابية

يمكنك فضلاً عن معرفة لجنتك الانتخابية من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على بيانات اللجنة الانتخابية بالاتصال على رقم الخط الساخن المخصص للتعرف على اللجنة الانتخابية للاستفتاء على الدستور 2019 بكافة البيانات وهو رقم 141 .

وهناك طريقة أخرى سهلة وبسيطة لمعرفة مقر لجنة الاستفتاء على دستور 2019، وذلك من خلال ارسال رسالة نصية عبر الموبايل لرقم 5151 لتصلك رسالة بكافة بياناتك .

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