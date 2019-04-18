مكان الاستفتاء على الدستور.. الوطنية للانتخابات تُعلن عن 3 طرق لمعرفة لجنتك

عنوان مكان الاستفتاء على الدستور 2019 هو ما يشغل جميع أفراد الشعب المصري الآن، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا، عن دعوة الشعب المصري للاستفتاء، وتتم عملية الاستفتاء داخل مصر على مدار ثلاثة أيام وهي أيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل 2019، وقد نشرت الوطنية للانتخابات 3 طرق لمعرفة مكان استفتاء الدستور، لكل المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين المصرية، وتعتبر المشاركة في الاستفتاء هامة، لكي يساهم الجميع في بناء مستقبل البلاد.

مكان الاستفتاء على الدستور

الاتصال بالخط الساخن:

أول طريقة لمعرفة مكان الاستفتاء، هي عن طريق الاتصال بالخط الساخن للهيئة المشرفة، حيث يمكنك الاتصال من أي هاتف محمول أو أرضي على رقم (141)، وستتعرف على عنوان لجنتك الانتخابية.

رسالة نصية:

ثاني الطرق لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة نصية بها “رقمك القومي” على رقم (5151)، وسيتم الرد عليك بمكان الاستفتاء على الفور.

موقع الهيئة الإلكتروني:

يوفر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات على شبكة الإنترنت، خدمة معرفة مكان الاستفتاء على الدستور عن طريق الرقم القومي، وبإدخال رقمك القومي ستتعرف على الفور على العنوان، ورابط الموقع هو:

موقع معرفة مكان الاستفتاء

مع تمنياتنا بمستقبل أفضل للجميع.

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