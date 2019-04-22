اليوم الثالث | استعلم من هنا عن مكان لجنتك الانتخابية في الاستفتاءات الدستورية 2019 ..انزل شارك

مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2019 تزامناً مع آخر أيام المُقررة للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بدأ التصويت على الاستفتاءات الدستورية من يوم السبت الماضي وينتهي اليوم الاثنين في التاسعة مساءً، وفق ما أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق من أجل معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، في جميع اللجان الانتخابية على مستوي الجمهورية صندوقين، الصندوق الأولي أساسي، والثاني فرعي وذلك للوافدين من المحافظات الآخري.

مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2019

تحديد اللجنة الانتخابية يتم من خلال 3 طرق، نستعرضها معكم الآن وفق ما أقرتها العليا للانتخابات:

الدخول إلي رابط معرفة اللجنة الانتخابية 2019 من هنا. أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح. الضغط على استعلم.

بعد الضغط على أيقونة استعلم الموضحة بالصورة السابقة، سوف تظهر لك بياناتك الخاصة باللجنة الانتخابية، من مركز الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

تحديد اللجنة الانتخابية يتم عن طريق الموبايل من خلال الاتصال على 141، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمك القومي إلي 5151 بتكلفة الرسالة العادية، وسوف يتم إرسال رسالة فورية لك بجميع بيانات لجنتك الانتخابية.

تحديد اللجنة الانتخابية

يُمكن لجميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، ترك الرقم القومي المراد الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاص به، وسوف نقوم بالرد على جميع التعليقات الخاصة بكم، تم الانتهاء من التصويتات في الخارج مساء أمس الأحد، بينما ينتهي التصويت على الاستفتاءات الدستورية اليوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً.

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