ننشر الأرقام الجديدة التي تم اعتمادها للتعريفة الجديدة للمواصلات في الجيزة بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الذى بات حديث المواطنين والجميع يتسائل عن أسعار المواصلات الجديدة بعد زيادة البنزين وسط حالة من القلق خوفًا من ارتفاع الأسعار بقيمة كبير أو يقعون تحت وطأة جشع السائقين، لذلك يبحثون عن التعريفة الجديدة للمواصلات في الجيزة وفق ما أعلنه المسئولين في محافظة الجيزة، وجاءت زيادة أسعار البنزين اليوم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تهدف الحكومة من خلاله توصيل الدعم لمستحقيه وتحقيق رؤية 2030 من أجل التكافئ بين المواطنين.

أقر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسبة الزيادة الجديدة في وسائل النقل والمواصلات بالجيزة بنسبة تراوحت بين 10 % إلى 15 % لخطوط السرفيس الداخلية و لخطوط الأقاليم والمحافظات .

التعريفة الجديدة للمواصلات في الجيزة

أوضح محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة، كافة التفاصيل حول التعريفة الجديدة للمواصلات في الجيزة عقب تحريك سعر الوقود اليوم الذى أثار جدلاً واسعًا في الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا عمل خطة كاملة تحدد من أسعار المواصلات الجديدة لكى تكون موحدة تجنبًا للمشكلات التى تحدث بين السائقين والركاب.

وفي السياق ذاته ، أعرب أن قيمة الزيادة تكون جنيه وربع على لتر البنزين، وأن محافظة الجيزة عكفت على تشكيل غرفة عمليات وحملات مكثفة للتصدي لجشع السائقين.

أسعار المواصلات الجديدة

حُددت زيادة أسعار المواصلات الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود اليوم في الصباح بزيادة التسعيرة 15% من ثمن الأجرة، حيث أن إذا كانت الأجرة بـ 9 جنيهات أي الزيادة ستصل جنيه وربع أي الأجرة تساوي عشرة وربع جنيهًا، وإذا كانت الأجرة 5 جنيهات ستكون الزيادة نصف جنيه.

ويمكنكم متابعينا الكرام مطالعة بيان محافظ الجيزة كاملاًا عبر الصفحه الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

قائمة أسعار البنزين الجديدة



نرصد لكم قائمة أسعار البنزين الجديدة التى أعلنتها الحكومة في تمام الساعة التاسعة صباحًا موضحين أسعار قبل الزيادة وبعدها، على النحو التالي: