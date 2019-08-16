بتنظيم من وزارة الشباب و الرياضة.. تعرف على تفاصيل ملتقى توظيف محافظة القاهرة

يبحث الشباب الذين لا يملكون فرصة عمل كل يومِ عن فرص عمل في مصر أو حتى خارج مصر، و لكن قد يصدف مع بعضهم و لا يصدف مع البعض الآخر، لذلك أتاحت وزارة الشباب و الرياضة لهم المؤتمر التوظيفي في القاهرة الكبرى والذي يطلق عليه ملتقى توظيف القاهرة، و الذي يهدف الى توظيف أكبر عدد من الشباب أو حتى من تجاوزت أعمارهم ال 30 حيث حددت الوزارة سن المشاركين ليكون بين ال18 و ال40 سنة .

تفاصيل المؤتمر التوظيفي بالقاهرة

بالتعاون مع مؤسسة “كير مصر” للتنمية وشركة مايكروسوفت مصر تُنظم وزارة الشباب المؤتمر التوظيفي بالقاهرة ” ملتقى توظيف القاهرة ” بمركز التعليم المدني بالجزيرة بمحافظة القاهرة ومن المقرر عقد المؤتمر يوم السبت الموافق 31/8/2019 و يوفر الملتقى فرص عمل في مجالات كثيرة مثل :

مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

مجال السياحة والمطاعم والهايبر ماركت

مجال الصيدلة والمستلزمات الطبية .

مجال الهندسة والمقاولات .

مجال المبيعات وخدمة العملاء .

ويستمر المؤتمر منذ لحظه إفتتاحه في العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً .

طريقة الإشتراك لحضور المؤتمر

يمكنك عزيزي متابع موقع كلمة الإشتراك في ملتقى توظيف القاهرة عن طريق ملأ الإستمارة ،و أيضاً يمكنك التقديم لوظائف بنك CIB والتي أعلن عنها البنك منذ فترة قريبة، و كل ما عليك للتقديم في ملتقى توظيف القاهرة هو ملأ المعلومات المطلوبة و هيا الاسم و السن ورقم المحمول و العنوان و المحافظة و المؤهل الدراسي و المجالات التي تهتم بيها وما إذا كنت ذكراً أم أنثى ثم الضغط على ارسال وما عليك سوا الذهاب في الميعاد المحدد .