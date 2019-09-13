مميزات “بطاقة ميزة” وكل ما تريد معرفته عن بطاقة الدفع الوطنيه وكيفية استخراجها ومصاريفها

يهتم الكثير من الناس بمعرفة مميزات بطاقة ميزة من البنك الأهلي، والتي تعد أول بطاقة دفع وطنية سواء للخدمات مثل فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضي، أو للتسوق وشراء المشتريات من كافة الأماكن، ونقدم لكم في هذا الموضوع مميزات كارت ميزة، والمستندات المطلوبة لتفعيل البطاقة.







مميزات بطاقة ميزة

تتيح بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي، إمكانية دفع مستحقات الخدمات الحكومية.

تتيح البطاقة إمكانية السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي للبنك الأهلي، أو من أي ماكينة أخرى تحمل علامة 123.

يمكنك من خلال استخدام بطاقة ميزة، شراء المشتريات إلكترونيا، حيث يتم التعامل مع شريحة عريضة من التجار.







المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة ميزة

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم، أو صورة جواز السفر به الرقم القومي. ثم الذهاب إلى أي فرع للبنك الأهلي للتقديم.

بطاقة ميزة

بطاقة ميزة هي بطاقة وطنية إلكترونية، تتيح دفع الخدمات الحكومية، أو أي خدمات محلية بسهولة، وللحصول على البطاقة، عليك التوجه إلى أي فرع للبنك الأهلي، ثم تعبئة طلب إصدار البطاقة، مع صورة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر، ثم استلام البطاقة ثم تنتظر رسالة التفعيل التي ستصلك على الهاتف، حين تقوم باستلام البطاقة ستكون بدون اسم، وفي حالة طباعة اسم عليها، تتقدم بطلب وتنتظر حتى يتم افادتكم بها، وبعد وصول رسالة التفعيل للبطاقة، قم بالذهاب إلى أي ماكنية صراف آلي ATM، وتفعيل الرقم السري لها المكون من أربعة أرقام.

مصاريف بطاقة ميزة

مصاريف إصدار البطاقة هي 15 جم “مجانا لمدة 6 اشهر من بداية شهر مايو 2019، أما المصاريف السنوية فهي 10 جم، ومصاريف إصدار بدل فاقد 10 جم، عمولة الإيداع والسحب من ماكينة الصراف الآلي مجانا، عمولة السحب من بنوك أخرى غير البنك الأهلي 5 جم، أما عمولة الشراء من المتاجر مجانا، الحد الأقصى لرصيد بطاقة ميزة 15000 جنيه، والحد الأقصى للشراء يوميا 15000 جنيه، أما الحد الأقصى للسحب يوميا 10000 جنيه، والحد الأقصى لاستخدام البطاقة شهريا 50000 جنيه.