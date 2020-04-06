مناسب للتنزه.. الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها

توقع مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الرى وخرائط الأمطار في مصر، أن تستمر حالة التحسن للأحوال الجوية التي بدأت في الاستقرار اعتبارا من اليوم الإثنين على كافة المناطق، لافتًا إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن ارتفعت بنسبة وصلت لحوالي 7 درجات فوق المعدل الطبيعي.

أسباب التغير في درجات الحرارة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين جاء بسبب تغير في الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية، والتي ساعدت على ارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن البلاد تتعرض خلال الوقت الحالي لكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وأوضح شاهين، إلى أن درجات الحرارة ستستمر في التراجع خلال الأيام المقبلة حيث أنها ستسجل في نهاية الأسبوع 24 درجة مئوية على القاهرة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة اليوم الإثنين سجلت على السواحل الشمالية 21، والقاهرة 26 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة، كما أن الشبورة المائية التي ظهرت في الساعات الأولى من الصباح على محافظات شمال البلاد والطرق الزراعية تعد أحد ظواهر استقرار الأحوال الجوية.

سقوط أمطار على بعض المناطق في نهاية الأسبوع الحالي

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار في نهاية الأسبوع على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، والتي قد تمتد إلى القاهرة، لافتًا إلى أن هذه الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الناشط اليومي للمواطن.

وطالب شاهين، المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الأيام نظرا لوجود ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، والبدء في التخفيف مع بدايات أعياد الربيع، وذلك لعدم تعرض المواطنين لنزلات البرد خاصة في ظل الظروف الراهنة.