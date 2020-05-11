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منة عرفة تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي بعد اكتشاف خطأ فادح في الحلقة

بواسطة شيماء إبراهيم
برنامج رامز مجنون رسمي كشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

أسفر خطأ فادح في الحلقة التي صورها رامز جلال مع منة عرفة، عن كشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي، وهو البرنامج الذي قام باستضافة الفنانة منة عرفة في أول ظهور لها على برنامج تليفزيوني بعد إعلانها عن إجراء عملية الزائدة منذ شهور.

وقد وصفت منة عرفة برامج رامز جلال بأنها تقدم Content ثقيل على المشاهد، وأن المقالب التي يقوم بإجرائها قد أصبحت أكثر خطورة، ليظهر لها رامز جلال بعد ذلك ويوضح لها أنها ضحية اليوم في برنامجه رامز مجنون رسمي.

منة عرفة تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

وقد ظهرت الفنانة منة عرفة في بداية الحلقة ويديها مفكوكتان وغير مربوطتان في الكرسي، الأمر الذي تم تداركه في اللقطات التالية، فبعد أن فاجأ رامز جلال الفنانة منة بظهوره رفعت يديها من المفاجأة، ثم تم ربطها قبل أن يتم تنفيذ المقالب ليبدأ الكرسي بالدوران ويديها مربوطتان.

وعلى سبيل المزاح طلب الفنان رامز جلال من منة عرفة إغلاق حسابها على انستجرام، وأن لا تغضب والديها مجددًا بتنزيل صور لا ترضيهما، الأمر الذي وافقت عليه منة خوفًا من مقالب رامز، إلا أنه ظل يكمل رفع الكرسي ودورانه في الهواء، مما دفع منة إلى الصراخ طوال الحلقة، وخاصة في القسم الخاص بصندوق المياه، والذي وصفه رامز بالغسالة الفول أوتوماتيك، وسألها إن كانت قد أكلت الاستاكوزا أو أكلتها الاستاكوزا قبل أن يضع الكابوريا في صندوق الماء.

وفي النهاية تصالحت منة عرفة مع رامز جلال، لتصبح الترند اليوم وتتصدر على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر بثلاث ترندات، فقد أصبح علي غزلان الترند رقم 1 اليوم على تويتر حتى تلك الساعة، وكذلك أشعل ترند بابا رامز صفحات برنامج تويتر بالإضافة إلى ترند منة عرفة.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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