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منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثانية

بواسطة أسامة السنهوري

يترقب العديد من المواطنين موعد صرف العمالة الغير منتظمة الدفعة الثانية خلال الأيام المقبلة، حيث يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي وفقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة، وهو الموقع الرسمي المخصص للمواطنين تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني.

منحة العمالة غير المنتظمة

يقدم الرئيس السيسي منحة ال 500 جنيه بعد إعلان حظر التجول في مصر منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي منحة قيمتها 1500 جنيه موزعه على ٣ أشهر بقيمة 500 جنيه لكل شهر، ويتم استكمال صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة حتى يوم الخميس، وذلك من خلال مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها 4000 مكتب بريد.

صرف منحة ال 500 جنيه

بلغ عدد الذين قاموا بصرف منحة ال 500 جنيه حتى الآن 48 ألف 177 بمختلف 27 محافظة من خلال 2911 مكتب بريد، ويتبقى حوالي 688 ألف حول أنحاء الجمهورية يمكنهم صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى يوم الخميس.

كما طالب الوزير من كل مستحق للعمالة الغير منتظمة التواجد معه رقم التليفون المحمول الخاص بموعد ومكان صرف المنحة، وكذلك بطاقة الرقم القومي وصورة منها، حيث أن صرف المنحة لا يتم بدون توافر الهاتف المحمول وصورة البطاقة والأصل.

أسامة السنهوري

مهندس مدني وكاتب ومدون لدى موقع نجوم مصرية، متابع لكل مستجدات الوضع المصري والعالمي، أحب التدوين والسفر والصيد.

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