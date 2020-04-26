منحة العمالة الغير منتظمة.. كيف تعرف أنك مستحق الصرف اليوم أم لأ عن طريق هذا الرقم

منحة العمالة الغير منتظمة مبادرة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة عمال اليومية الذين تضرروا بسبب فيروس كورونا وأصبحوا غير قادرين علي ممارسة عملهم بشكل كامل كما كان من قبل وذلك بسبب فرض حظر التجوال علي جمهورية مصر العربية للحد من أنتشار الوباء بين أفراد المجتمع، قخصصت الدولة منحة 500 جنيه لكل مواطن مستحق له الصرف ولكن بشروط حددتها وزارة القوي العاملة سوف نوضح لكم في السطور التالية ماهي الشروط الواجبة لأستحقاق صرف المنحة وماهم الأشخاص الغير مستحقين من هده المنحة الأشخاص الذين لديهم أستحقاق سيتم الصرف لهم لمدة ثلاث شهور متتالية، سيتم صرف الدفعة الثانية اليوم الأحد 26/4/2020 من مكاتب البريد للأشخاص المستحقين الصرف.

منحة العمالة الغير منتظمة الأشخاص المستحقين

الأشخاص المستحقين من منحة العمالة الغير منتظمة هم عمال اليومية الذين ليس لديهم دخل ثابت ولا يحصلون على أي إعانات شهرية من الحكومة المصرية مثل المعاشات.

الأشخاص الغير مستحقين هم موظفين الحكومة والأفراد الذين يحصلون علي معاشات شهرية إعانة من الدولة.

رقم واحد للأستعلام عن الإستحقاق من هذه المنحة

وزارة القوي العاملة تخصص رقم للأستعلام عن منحة ال 500 جنيه التي قرر الرئيس السيسي منحها لعمال اليومية والأشخاص الذين تضرروا بسبب هذه الظروف التي تمر بها البلاد ما من فرض حظر التجوال على الجمهورية وعدم ممارستهم لأعمالهم بشكل طبيعي مما أثر علي دخلهم الشهري.

يمكن إرسال رسالة إلي رقم 142 تحتوي علي رقمك القومي وسوف تصلك رسالة في غضون بضع ثواني هل أنت مستحق لهذه المنحة أم لا، كما يمكنك الأوصال بنفس الرقم وتتبع الخطوات وقم بإدخال رقمك القومي وسوف يتم إبلاغك بنتيجة الأستعلام.

في حالة مواجهة أي صعوبات خلال عملية الأستعلام يمكنك ترك رقمك القومي في تعليق أسفل المقال وسيتم الرد علي سيادتكم بالنتيجة.