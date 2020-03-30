منظمة الصحة العالمية تُحذر المصريين من تكرار سيناريو إيطاليا فى مصر بشأن فيروس كورونا

خلال المؤتمر الذى نظمه المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية صرح الدكتور جون بور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر تعليقاً على التساؤل الذى وجه إليه هل يمكن تكرار سيناريو إيطاليا فى مصر بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

أكد الدكتور جون جبور بأن كل دولة فى العالم لها خصوصيتها التى تتميز بها عن باقى دول العالم بالنسبة للخصائص الاجتماعية والنظام الصحية، واستعدادها للكوارث والأزمات، ويجب علينا جميعاً أن نتعلم من السياريوهات المختلفة التى مرت بها الدول.

وأضاف جون جبور بأنن لا نتمنى أن تصل مصر إلى هذا السيناريو الإيطالي، وهو من ضمن الإجراءات التى تتخذ على مستوي الحكومة، ورسالتى أنه على المجتمع المصري والحكومة المصرية بشكل عام أن يكونا على قدر المسئولية لعدم تكرار سيناريو إيطاليا فى مصر، فيجب الحد من الانتشار المجتمعى، والبقاء فى المنازل وتطبيق البعد الاجتماعي.

وكشف جون جبور بأن استعدادات مصر بعدد من السيناريوهات لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا يمكن أن يحمى مصر من تكرار مثل هذا السيناريو الصعب الذى تمر به إيطاليا.

وصرح الدكتور إيفان هوتين مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأن مصر أمامها خياران ويجب على الحكومة والشعب الاختيار من بينهما وهما:

السيناريو الأول هو ما حدث فى الصين من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لاحتواء الفيروس وترصد المخالطين وعزلهم.

والسيناريو الثاني هو ما حدث فى إيطاليا من عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية الصحية فى الوقت المناسب مما أدى لتفاقم الوضع الراهن وانهيار المنظومة الصحية بالكامل.

وأضاف الدكتور إيفان بأنه يمكن أن نستمر على السيناريو الأول لو استمر الترصد ومتابعة المخالطين مع تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية والوعى المجتمعى خلال الأسابيع المقبل لتحديد أى سيناريو هو المقبل فى مصر هل هو سيناريو الصين أم سيناريو إيطاليا.