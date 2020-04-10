منظمة الصحة العالمية: نسبة الوفيات فى مصر بكورونا أعلى من المعدل العالمي

صرح الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى الشرق الأوسط فى حوار خاص له مع الإعلامى رامي رضوان فى برنامج “مساء dmc” الذى يذاع من خلال قناة dmc الفضائية بأن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة ويشهد انتشار وتفشي الفيروس زيادة كبيرة بسبب الانتشار المجتمعى والمحلى بين الأفراد فى العديد من دول العالم.

وأضاف المنذري فى لقاءه المسجل عبر سكايب بأن الوضع فى منطقة الشرق الأوسط غير مطمئن وخاصة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قد شهد زيادة كبيرة حيث وصل إلى 32 ألف و60 إصابة فى الأسبوع، وأكد بأن جميع السيناريوهات لابد من وضعها فى الاعتبار وشدد على ضرورة أن تكون الدول جاهزة وعلى استعداد لأصعب وأشد السيناريوهات.

أما عن الوضع الراهن فى مصر أكد الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى منطقة الشرق الأوسط بأن عدد الحالات فى مصر غير مخيف بالقياس بعدد سكان مصر، ولكنه لفت الانتباه إلى أن نسبة الوفيات فى مصر أعلى بكثير من المعدل العالمي، وأشار بأن منظمة الصحة العالمية تقييمها إيجابي للإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبشأن ما يتردد من أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قد ينتقل بالههواء، نفى الدكتور أحمد المنذري ذلك وشدد على أن الفيروس ينتقل من شخص لأخر من خلال الرذاذ حيث أن وزن الفيروس ثقيل مما يجعله يسقط على الأسطح وحذر الدكتور المنذري من الشائعات التى يتم ترويجها وأكد بأن على المواطنين الحصول على المعلومات ذائماً من مصادرها الرئيسية والرسمية مثل منظمة الصحة العالمية، أو زارة الصحة.