لأول مرة في مصر منع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في المساجد

كانت وزارة الأوقاف المصرية قررت قبل عامين منع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في المساجد خلال شهر رمضان، غير أن ذلك القرار لم يتم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع، الامر الذي دفع الحكومة تطبيق القرار ، ومنع التواجد في المساجد إلا في أوقات الصلاة الرسمية، مع فرض إجراءات جديدة عقابية بحق المخالفين في هذا العام .

منع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في المساجد

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جابر طايع، رئيس قطاع الديني في الوزارة، قال في تصريحات صحفية : أن “الوزارة اتخذت قرارًا بمنع استخدام مكبرات الصوت خلال رمضان إلا لرفع الأذان فقط، وجرى تكليف مديري ووكلاء الوزارة بالمحافظة على متابعة خطة منع استخدام مكبرات الصوت في صلاة الفروض والتراويح لـ“منع إزعاج المواطنين“.

وأوضح طايع أن هناك إجراءات سوف تُتخذ لتطبيق القرار تتمثل في تسيير دوريات تم تشكيلها في كل إقليم مهمتها متابعة المساجد لرصد اي مخالفات للقرار الملزم للجميع ، لتجنب السلبيات التي لوحظت في الأعوام السابقة .

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أنه سوف يتم إحالة المخالفين لتعليمات الوزارة للتحقيق فورًا ، ولن يُتهاون مع اي مخالفة ترصد خلال شهر رمضان

وأضاف طايع قائلًا : بأن “وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، شدد على جميع مديري المديريات بمختلف المحافظات بضرورة تطبيق القرار، ومنع استخدام المكبرات إلا في الأذان والإقامة فقط، لافتًا إلى أن التعليمات شملت أيضًا ضرورة حضور الإمام داخل المساجد، ومنع الإجازات نهائيًا خلال شهر رمضان”.

وأوضح طايع أن القرار يتضمن أيضًا منع نوم المصلين داخل المساجد باعتبارها مخصصة للصلاة وعقد دروس العلم ، مؤكدًا على أن قرار منع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت يهدف إلى منع حدوث أي تشويش بين المساجد وعم إزعاج المرضى وكبار السن وتوفير الراحة التامة لهم، مشددًا على أن المديريات ستسيّر دوريات تفتيش على المساجد ومتابعة العمل فيها ورصد مخالفات الغياب والتهرب من العمل أيضًا.

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