منع تامر أمين من مزاولة المهنة والظهور إعلاميا .. لهذا السبب

قرر مجلس نقابة الإعلاميين في اجتماع طارئ منذ قليل برئاسة النقيب العام الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامي والمذيع تامر أمين، من الظهور إعلاميا وممارسة المهنة ومزاولتها على قناة النهار وأي وسيلة إعلامية أخرى إلا بعد تقنين أوضاعه بجدول النقابة.

منع تامر أمين من ممارسة المهنة

في اجتماع طارئ لنقابة الإعلاميين أصدر الدكتر طارق سعد نقيب الإعلاميين قرارا بمنع تامر أمين من الظهور إعلاميا على شاشات الفضائيات أو أي وسيلة أخرى بهدف ممارسة المهنة كإعلامي إلا بعد الحصول على تصريح بمزاولة المهنة والتي تندرج تحت مسمى النشاط الإعلامي.

تامر أمين غير مقيد بجداول النقابة

ذكرت نقابة الإعلاميين أن تامر أمين غير مقيد بجداول النقابة، وهو بذلك يعد مخالفا للقانون رقم 93 الصادر سنة 2016، بشأن نقابة الإعلاميين، وينص القانون على منع وحظر أي من يمارس النشاط الإعلامي وهو غير مقيد في جداول النقابة ولا بد له من الحصول على تصريح بمزاولة المهنة طبقا لنص المادتين 2 – 19 من قانون نقابة الإعلاميين.

إخطار رسمي للمجلس الأعلى للإعلام

وبناء على قرار نقابة الإعلاميين أخطر المجلس الأعلى للإعلام أن الإعلامي تامر أمين ممنوع من مزاولة المهنة حتى الحصول على تصريح ، كما تم إبلاغ قناة النهار إداريا أن المذكور صدر قرار بمنعه من الظهور أو ممارسة المهنة إعلاميا لمخالفته القانونية والمهنية.