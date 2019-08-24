منع ريهام سعيد من الظهور إعلاميا ووقف برنامجها… تعرف على تصريحها بعد هذا القرار

أعلنت قناة الحياة الفضائية بـ منع ريهام سعيد من الظهور إعلاميا ووقف برنامجها صبايا الذي يذاع على قناه الحياة وكان هذا القرار منذ عده ساعات بسبب ما قالته عن السيدات ذات الوزن الثقيل واللاتي يعانين من مرض السمنة وذلك من خلال حلقة من برنامجها صبايا، حيث قامت نقابة الإعلاميين برصد بعض المخلافات المهنية من خلال برنامج صبايا، كما تم البحث عن ريهام سعيد بأنها مقيدة بنقابة الإعلاميين أم لا وقد تبين أن ريهام سعيد غير مسجلة بنقابة الإعلاميين.

ويعتبر مزاولة مهنة الأعلام مخالف لقانون 93 لعام 2016، وتقوم ريهام سعيد بممارسة الإعلام وفقا لنص توفيق الأوضاع مع نقابة الإعلاميين وهو مادتي رقم 2 و 19 من قانون نقابة الإعلاميين وبذلك لا تقع القناه في أي جانب من المسئولية القانونية والذي يقر بحظر مزاولة مهنة الإعلام لغير المنسوبين للنقابة.

ريهام سعيد ووقف برنامجها صبايا

كما أعلنت قناة الحياة بأن وقف البرنامج سوف يستمر حتى يصدر قرار المجلس الأعلى للأعلام، ومن هنا هل سوف ترجع ريهام سعيد مره أخري أم لا، الجدير بالذكر أن ريهام سعيد قد أساءت للسيدات ذات الوزن العالي وأنهم يشوهون الشكل العام، ولكن الحلقة بعد عرضها أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقدم المجلس القومي للمرأة بعمل شكوي لمجلس الأعلام ضد البرنامج.