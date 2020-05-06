من “الفراخ البلدي” للبيضاء.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن اليوم واحد من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في جمهورية مصر العربية من حين إلى آخر في ظل الحاجة المستمرة إلى الدواجن في البيوت نظرا للولائم التي توضع على موائد الإفطار يوميا خاصة إننا في شهر رمضان الكريم، والذي اشتهر دائما بالكرم وفتح موائده وغيرها من الطقوس المختلفة.

وشهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم استقرارا واضحا في الأسعار وفقا للأسعار التي تم الإعلان عنها بشعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في محافظة القاهرة، ووصل سعر الكيلو من 28 إلى 29 جنيها حسب المنطقة التي يوزع فيها الدواجن، وإليكم تفاصيل الأسعار من خلال هذا المقال.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

النوع السعر في المزرعة السعر في محلات التجزئة الفراخ البيضاء 28 جنيها من 32 لـ 34 جنيه الفراخ البلدي 33 جنيها من 38 لـ 40 جنيه حسب المنطقة البيض الكرتونة بـ 34 جنيه تباع للمستهلك بـ 38 إلى 40 جنيه سعر الكتكوت غير معروف يباع بـ 9 إلى 11 جنيه

وكانت شعبة الثروة الداجنة قد كشفت أن مصر رفعت إنتاجها من الدواجن خلال الفترة الماضية إلى مليار فرخة سنويا، وذلك حرصا من الشعبة ووزارة التموين على سد احتياجات السوق المصرية والشعب المصري خاصة في ظل ما تشهده مصر في الوقت الحالي من انتشار واضح لفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” واجتياجه للعالم بشكل واضح، حيث تسعى الوزارة والشعبة إلى توفير كل ما يشتهيه المواطن من سلع وخدمات في الوقت الحالي حرصا على عدم وجود تجمعات أو ازدحام في الأسواق.