من “الفراخ البيضاء” للبلدي.. تعرف على أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت

يبحث قطاع كبير من المواطنين بشكل دوري عن أسعار الدواجن اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة في ظل التردد الشديد من المواطنين على محلات بيع الدواجن خلال شهر رمضان الكريم نظرا لحاجة البيوت لذلك في الشهر الكريم الذي يكثر فيه من طهي الدواجن داخل البيوت المصرية المختلفة.

أسعار الدواجن في مصر اليوم

وشهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم في المزارع استقرارا واضحا في الأسعار وفقا لما أعلنت عنه الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، حيث شهد سعر الكيلو من الدواجن التراوح ما بين 28 إلى 29 جنيه,

وكشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عن سعر الدواجن في الأسواق قائلا إن المزرعة تخرج الدواجن بسعر 28 أو 29 جنيها للكيلو ومن ثم يتم بيعها إلى محلات التجزئية ليتم بيع الجيلكو ما بين 32 إلى 34 جنيها بحسب المنطقة التي يتم التوزيع فيها.

وعن الدواجن البلدي كشف رئيس الشعبة عن سعرها قائلا إن الدواجن البلدي تخرج من المزرعة بسعر 33 جنيها تباع بـ 38 إلى 40 جنيها في محلات التجزئة، بينما وصل سعر الكتكوت من 9 إلى 11 جنيها.

وبخصوص البيض وسعره في الأسواق اليوم السبت سجلت كرتونة البيض اليوم من المزرعة 34 جنيها، ومن ثم يتم بيع الكرتونة غلى المستهلك بقيمة 38 إلى 40 جنيها، مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الأطعمة والسلع واللحوم لكافة المصريين خلال شهر رمضان الكريم في ظل توافد وطلب المصريين عليهم.