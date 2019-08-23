شتائم وسخرية.. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المصريين بفيديو جديد

للمرة الثانية نشر اليوتيوبر أحمد حسن وزينب زوجته فيديو جديد أثار غضب المصريين ومتابعينهما، على الحساب الرسمي له على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهر اليوتيوبر الثنائي وهما في غرفة النوم نائمين على السرير، وأنهما استيقظا معا، وتوجها بعد ذلك إلى حمام سباحة في الغرفة وقفزا فيه بعدما مسك يديها.

أحمد حسن وزينب يثيران الجدل مرة أخرى

ظهر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب وكان يرتدي تي شيرت رصاصي وشورت برتقالي بجانب زوجته وهي ترتدي بيجامة برتقالي، ثم يستيقظان معا فيقول لها: صباح الخير يا حبيبتي. وترد: صباح النور يا حبيبي. وينهض كل منهما من على السرير، ويتجهان إلى حمام السباحة ممسكا يدها ثم يقفزان فيه، معلقا على الفيديو: «شوفوا النطة دي.. وقعنا على وشنا»،

غضب وسيل من الانتقادات

دفع الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لأحمد حسن وزوجته وهما في بالي بإندونيسيا ، إلى توجيه سيل من الشتائم والانتقادات والهجوم عليهما، مثلما وقد يكون أكثر مما حدث أثناء سفرهما إلى دبي ونشرهما لفيديو أيضا وهما في حمام السباحة، المرة الأولى.

أحمد حسن في دبي

أثار منشور أحمد حسن وزينب وهما في دبي استياء وغضب متابعينهما؛ إذ ظهر فيه برفقة زوجته ومعه أخوه محمد، وهم في فندق ما ودار حوار وصفه المتابعون بالسخيف بينهم، ويخرجون من الغرفة ويتجهون إلى أعلى الفندق وينزلون لحمام السباحة معا، وسخر فيه اليوتيوبر أحمد حسن من المصريين وقضائهم لعيد الأضحى قائلا: انزلوا بقى انتم اتفسحوا في جنينة الفسطاط وحديقة الأزهر وميدان التحرير في الزحمة، وأنا هنا في دبي، ما أدى لهجوم كبير عليه وعلى زوجته التي ظهرت بملابس غير لائقة.

قرار الاعتزال

ونتيجة لوجود كم كبير من الانتقادات والشتائم من المصريين وغيرهم لهما قررا أن يعتزلا الفيديوهات ونشرا فيديو عن قرار اعزالهما لكنها تراجعا مرة أخرى ونشرا فيديو الرجوع في قرار الاعتزال ثم سافرا إلى إندونيسيا (بالي) ونشرا هذا الفيديو من هناك.