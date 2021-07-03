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من هو العميد ياسر وهبة الذي علق على فعاليات افتتاح قاعدة 3 يوليو المصرية اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
العميد ياسر وهبة العميد ياسر وهبة

شاهد الملايين في مصر افتتاح الرئيس السيسي لقاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، هذا الحدث الهام الذي تابعه العالم عن كثب، حيث تمضي مصر القوية بخطى ثابتة نحو المستقبل، للحفاظ على مكانتها الإقليمية وللحفاظ على مكتسباتها ومقدراتها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للعميد ياسر وهبة من ويكيبيديا، وهو من قام بالتعليق على حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو اليوم، كما تحدث عن قوة مصر الإقليمية، وقدرتها وقدرة جيشها على حماية مكتسبات ومقدرات الشعب المصري، كما أنشد أبياتًا من إحدى قصائد حافظ إبراهيم شاعر النيل أثرت في الجميع.

من هو العميد ياسر وهبة؟

صوت العميد ياسر وهبة أصبح معروفًا لدى كل المصريين، حيث علق على الكثير من البيانات الهامة للقوات المسلحة، وهو من علق على معظم الفعاليات والمناورات الهامة في السنوات الأخيرة، هو العميد ياسر عبد الرءوف وهية، من مواليد محافظة الغربية، تخرج من الكلية الحربية دفعة 87 سلاح الإشارة.

العميد ياسر وهبة في بداية مسيرته بالقوات المسلحة فاز في مسابقة لشغل وظيفة معلق عسكري، بعدها التحق بإدارة الشؤون المعنوية برتبة نقيب، تدرج بعدها في المناصب، في عام 2020 وافق الرئيس السيسي على التحاق العميد ياسر وهبة بكلية الدفاع الوطني، وهي خطوة تسبق تولي مركز قيادي في الجيش المصري.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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