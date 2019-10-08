من هو طلعت زكريا وموعد ومكان تشييع الجثمان والعزاء

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن موعد ومكان جنازة الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ59 عاما، إذ إنه مواليد الإسكندرية شهر مارس عام 1960م.







موعد ومكان جنازة طلعت زكريا

وكشف الدكتور أشرف زكي أن الجنازة يتم تشييعها في مسقط رأس الفنان طلعت زكريا بالإسكندرية بمسجد العامري في منطقة العطارين، غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر.







موعد عزاء الفنان طلعت زكريا

وأكمل «زكي» في تصريحات صحفية أنه تم تحديد موعد عزاء الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية اليوم في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين إثر تعرضه لأزمة صحية أدت إلى نقله للمستشفى، لتدهور حالته الصحية.

من هو طلعت زكريا

ولد الفنان طلعت زكريا في محافظة الإسكندرية، شهر مارس عام 1960م، تخرج في قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية عام 1984م، وكان محبوبا وسط أصدقاء في الوسط الفني وتوفي نتيجة صراع طويل مع المرض.







مرض طلعت زكريا

تعرض الفنان طلعت زكريا للإصابة بالتهاب حاد في أحد شرايين بالمخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وتعافى منها بحمد لله لاحقا وتعرض فجر اليوم الثلاثاء لأمزة صحية تم على إثرها نقله لأحد المستشفيات ، ووافته المنية هناك.

أهم أعمال طلعت زكريا

الفيل في المنديل (سعيد حركات) 2011

صياد اليمام 2009

طباخ الريس 2008

قصة الحي الشعبي 2006

كلام في الحب 2006

حريم كريم 2006

سيد العاطفي 2006

حاحا وتفاحة 2005

السيد أبو العربي وصل 2005

أبو علي 2005

عوكل 2004

غبي منه فيه 2004

إوعى وشك 2004

حرامية في تايلاند 2003

كلم ماما

التجربة الدنماركية 2003 (ضيف الفيلم)

حراميه في كي جي تو 2002

جاءنا البيان التالي 2001

ولا في النية ابقي

الرجل الأبيض المتوسط

المسلسلات

مبروك جالك قلق

العراف

من غير ميعاد

ضبط وإحضار

جوز ماما 2010 الجزء الأول

الزيبق (2017)

مسلسل النوة دور طمان الشراغيش

الضوء الشارد 1998

من المسرحيات

البعبع.

دو ري مي فاصوليا.

وراء كل مجنون امرأة.

كحيون ربح المليون.

سكر هانم.

وبعدين (عرضت في الكويت).

بابا جاب موز

البرامج

إدينى عقلك – طبخة وضحكة