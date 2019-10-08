من هو طلعت زكريا وموعد ومكان تشييع الجثمان والعزاء
أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن موعد ومكان جنازة الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ59 عاما، إذ إنه مواليد الإسكندرية شهر مارس عام 1960م.
موعد ومكان جنازة طلعت زكريا
وكشف الدكتور أشرف زكي أن الجنازة يتم تشييعها في مسقط رأس الفنان طلعت زكريا بالإسكندرية بمسجد العامري في منطقة العطارين، غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر.
موعد عزاء الفنان طلعت زكريا
وأكمل «زكي» في تصريحات صحفية أنه تم تحديد موعد عزاء الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية اليوم في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين إثر تعرضه لأزمة صحية أدت إلى نقله للمستشفى، لتدهور حالته الصحية.
من هو طلعت زكريا
ولد الفنان طلعت زكريا في محافظة الإسكندرية، شهر مارس عام 1960م، تخرج في قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية عام 1984م، وكان محبوبا وسط أصدقاء في الوسط الفني وتوفي نتيجة صراع طويل مع المرض.
مرض طلعت زكريا
تعرض الفنان طلعت زكريا للإصابة بالتهاب حاد في أحد شرايين بالمخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وتعافى منها بحمد لله لاحقا وتعرض فجر اليوم الثلاثاء لأمزة صحية تم على إثرها نقله لأحد المستشفيات ، ووافته المنية هناك.
أهم أعمال طلعت زكريا
- الفيل في المنديل (سعيد حركات) 2011
- صياد اليمام 2009
- طباخ الريس 2008
- قصة الحي الشعبي 2006
- كلام في الحب 2006
- حريم كريم 2006
- سيد العاطفي 2006
- حاحا وتفاحة 2005
- السيد أبو العربي وصل 2005
- أبو علي 2005
- عوكل 2004
- غبي منه فيه 2004
- إوعى وشك 2004
- حرامية في تايلاند 2003
- كلم ماما
- التجربة الدنماركية 2003 (ضيف الفيلم)
- حراميه في كي جي تو 2002
- جاءنا البيان التالي 2001
- ولا في النية ابقي
- الرجل الأبيض المتوسط
المسلسلات
- مبروك جالك قلق
- العراف
- من غير ميعاد
- ضبط وإحضار
- جوز ماما 2010 الجزء الأول
- الزيبق (2017)
- مسلسل النوة دور طمان الشراغيش
- الضوء الشارد 1998
- من المسرحيات
- البعبع.
- دو ري مي فاصوليا.
- وراء كل مجنون امرأة.
- كحيون ربح المليون.
- سكر هانم.
- وبعدين (عرضت في الكويت).
- بابا جاب موز
البرامج
- إدينى عقلك – طبخة وضحكة