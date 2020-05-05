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من هو محمد محمود الطبلاوي القارئ المصري الذي تُوفي اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
وفاة محمد محمود الطبلاوي وفاة محمد محمود الطبلاوي

خبر وفاة القارئ محمد محمود الطبلاوي تم الكشف عنه رسميًا اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 وقد أعلنت خبر الوفاة كافة وسائل الإعلام المصرية، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ محمد محمود الطبلاوي، وتاريخه، ومسيرته مع قراءة القرآن الكريم بصوت عذب ومميز جذب إليه الملايين من المسلمين ليس في الوطن العربي ولكن في كل أنحاء العالم، وقد توفى الشيخ الطبلاوي بعد تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى لمدة عشرة أيام خرج بعدها منها قبل أن يتوفى اليوم.

السيرة الذاتية للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي؟

القارئ المصري محمد محمود الطبلاوي من مواليد ميت عقبة بمحافظة الجيزة عام 1934، وقد تُوفي اليوم عن عمر يناهز 85 عامًا، تعود أصول الشيخ المصري إلى محافظتي المنوفية والشرقية، وهو نقيب قراء مصر ونقيب محفظي القرآن الكريم، دخل الكتاب وهو في سن الرابعة من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملا وهو صغير، ذاع صيته كقارئ مميز وهو في سن الحادية عشر، وكان أول أجر يتقاضاه وهو في هذا السن كان 5 قروش.

جاب الشيخ المصري الراحل محمد محمود الطبلاوي معظم الدول العربية وعدد من دول العالم ليقرأ القرآن الكريم بصوته العذب، كما سجل القرآن الكريم كاملا مجودًا ومرتلا، وهو من أهم قراء الإذاعة المصرية واذاعة القرآن الكريم، رحم الله الشيخ الطبلاوي، وألهم أهله الصبر والسلوان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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