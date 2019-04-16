من هى إنجي أفلاطون Inji Aflatoun التي يحتفل بها جوجل اليوم؟

لفتة غريبة من محرك بحث جوجل اليوم بتجسيد صور الفنانة المصرية إنجي أفلاطون على صفحات محرك بحثه الرئيسية، حيث تعتبر إنجي من أبرز الفنانات المصرية والعربية، في ريادة الفن التشكيلي، ولدت إنجي أفلاطون في 16 أبريل عام 1924، بدأت Inji Aflatoun الدخول في دراسة الفن رويداً رويداً قبل الدراسة الأكاديمية، وذلك عن طريق مدرسي الرسم ومن أبرزهم كامل التلمساني، حيث فتح امام اعينها نوافذ الفن والتراث، وبدأت إنجي بالسريالية لتجسيد الفن من وجهة نظهرها، فقامت بتصوير الكوابيس والأحلام بطريقة فنية، وهذا يتضح في العديد من اللوحات، مع بداية قوية بالاشتراك مع مجموعة الفن والحرية، ومن بين أعضاء هذه المجموعة فؤاد كامل ومحمود سعيد، ثم بدأت إنجي التطور في تقديم الأعمال المميزة.

ابرز لوحات إنجي أفلاطون

قدمت انجي العديد من اللوحات المميزة والتي تسمى بالسريالية ومن أبرزها ما يلي:

اللوحة الوحش الطائر الحديقة السوداء انتقام شجرة التاريخ 1941 1942 1943

معارض إنجي أفلاطون

أقامت إنجي العديد من المعارض المختلفة منها الخاصة والعامة، ومن أبرز المعارض ما يلي:

معارض إنجي أفلاطون معرض روما معرض برلين معرض بينيودلهي معرض أكاديمية روما معرض الكويت التاريخ 1967 1970 1979 1981 1988

كما عملت إنجي أفلاطون كمعلمة رسم بمدرسة الليسية الفرنسية، ثم العمل كصحفية، وبعدها العمل في التصوير، الى أن تم تكريمها وحصلت على منحة التفرغ في عام 1965، حيث استطاعت أن تثبت نفسها بقوة في عالم الفن، من خلال تقديمها لوحات استثنائية في عالم الذات.

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