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من هى إنجي أفلاطون Inji Aflatoun التي يحتفل بها جوجل اليوم؟

كتب محمود الهواري آخر تحديث

لفتة غريبة من محرك بحث جوجل اليوم بتجسيد صور الفنانة المصرية إنجي أفلاطون على صفحات محرك بحثه الرئيسية، حيث تعتبر إنجي من أبرز الفنانات المصرية والعربية، في ريادة الفن التشكيلي، ولدت إنجي أفلاطون في 16 أبريل عام 1924، بدأت Inji Aflatoun الدخول في دراسة الفن رويداً رويداً قبل الدراسة الأكاديمية، وذلك عن طريق مدرسي الرسم ومن أبرزهم كامل التلمساني، حيث فتح امام اعينها نوافذ الفن والتراث، وبدأت إنجي بالسريالية لتجسيد الفن من وجهة نظهرها، فقامت بتصوير الكوابيس والأحلام بطريقة فنية، وهذا يتضح في العديد من اللوحات، مع بداية قوية بالاشتراك مع مجموعة الفن والحرية، ومن بين أعضاء هذه المجموعة فؤاد كامل ومحمود سعيد، ثم بدأت إنجي التطور في تقديم الأعمال المميزة.

صورة إنجي أفلاطون
لوحات إنجي أفلاطون

ابرز لوحات إنجي أفلاطون

قدمت انجي العديد من اللوحات المميزة والتي تسمى بالسريالية ومن أبرزها ما يلي:

اللوحةالوحش الطائرالحديقة السوداءانتقام شجرة
التاريخ194119421943

معارض إنجي أفلاطون

أقامت إنجي العديد من المعارض المختلفة منها الخاصة والعامة، ومن أبرز المعارض ما يلي:

إنجي أفلاطون في ذكرى ميلادها
رسومات إنجي أفلاطون
معارض إنجي أفلاطونمعرض رومامعرض برلينمعرض بينيودلهيمعرض أكاديمية رومامعرض الكويت
التاريخ19671970197919811988

كما عملت إنجي أفلاطون كمعلمة رسم بمدرسة الليسية الفرنسية، ثم العمل كصحفية، وبعدها العمل في التصوير، الى أن تم تكريمها وحصلت على منحة التفرغ في عام 1965، حيث استطاعت أن تثبت نفسها بقوة في عالم الفن، من خلال تقديمها لوحات استثنائية في عالم الذات.

Inji Aflatoun
لوحات إنجي أفلاطون

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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