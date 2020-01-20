من هي مفيدة عبد الرحمن التي يحتفل بها جوجل اليوم؟

من هي مفيدة عبد الرحمن التي يحتفل بها جوجل اليوم؟

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بـ مفيدة عبد الرحمن، وهي أول محامية مصرية لها مسيرة نجاح وعطاء طوال مشوارها المهني، أخذت مكانة عالية بين المحاميين المصريين في وقت كان عمل المرأة ليس ظاهراً بين الرجال، وجاءت مفيدة عبد الرحمن من أوائل المحاماة كسيدة في مصر ثم ناشطة في عدد من المنظمات الحقوقية وأصبحت أول سيدة برلمانية، لهذا يحتفل بها جوجل كعادته يحتفل بالشخصيات المهمة المؤثرة ولهم دور في العالم.

من هي مفيدة عبد الرحمن

مفيدة عبد الرحمن هي أول محامية مصرية ترفع دعاوى نقض أمام المحكمة، وكانت هي أول إمرأة تمارس مهنة المحاماة في مصر، وهي أول سيدة وقفت في المحكمة العسكرية.

ولدت مفيدة عام 20 يناير 1914م، والدها موظف بالمساحة وكان بارعاً في الخط الجميل، ولهذا كتب المصحف الشريف بيده أكثر من 18 مرة، ثم أنشأ مطبعة وكان يطبع منه نسخ كثيرة، درست وتعلمت ثم التحقت بجامعة الحقوق القاهرة وكانت وقتها اسمها جامعة فؤاد الأول لدراسة القانون.

تزوجت وهي تدرس وأنجبت وأصبحت هي أول أم تخرجت من الجامعة، زوجها هو محمد عبد اللطيف وأنجبت 9 أبناء.

حياة المحامية مفيدة عبد الرحمن

عمات ناشطة في عدة منظمات حقوقية.

دخلت البرلمان وأصبحت نائبة نشطة لمدة 17 سنة.

كانت هي المرأة الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين وضع المسلمين في الستينيات.

أصبحت عضواً في (مجلس إدارة بنك الجمهورية، نقابة المحامين، مجلس الاتحادات الجامعية، المؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الوطني ومجلس هيئة البريد).

أسست جمعية نساء الإسلام وكانت هي رئيسة الجمعية لعدة سنوات.

يذكر أن مفيدة عبد الرحمن توفيت 3 من سبتمبر عام 2002م عن عمر ناهز الـ88 سنة.