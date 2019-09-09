من 300 جنيه لـ2000 وأكثر منح ومكافآت جهات حكومية للموظفين بمناسبة العام الدراسي







حرصت 7 جهات حكومية وبعض من مؤسسات الدولة على تقديم الدعم للمواطنين والموظفين ، وذلك في موسم بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020، والذي من المقرر أن يبدأ في يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر وذلك للمراحل الدراسية؛ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائيين، كما يبدأ العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، يوم 21 من نفس الشهر حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.







حد أدنى 300 جنيه منح ومكافآت

ومن جانبها حرصت بعض مؤسسات الدولة على تقديم الدعم للموظفين مع بداية العام الدراسي الجديد ونظرا لأعباء وزيادة التكاليف عليهم ومنها:







النقل

وافقت وزارة النقل على صرف مكافأة أو منحة بنحو 750 جنيهًا بمناسبة العام الدراسي الجديد للعاملين في هيئة السكك الحديدية وهيئة المترو وذلك بشكل متساوي على سبيل مكافأة تشجيعية.







التأمين الصحي

كما وافق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على صرف شهر مكافأة من الراتب الأساسي للعاملين وذلك بحد أدنى 750 جنيها، على أن تخصم هذه المكافأة من موازنة العام المالي (2019/2020) على بند الحوافز.







الأزهر

أما بالنسبة للأزهر فقد وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على منح مكافأة بنحو 600 جنيه للعاملين بالكليات ومستفيات الجامعة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الموظفين.







الطيران المدني

كما وافق وزير الطيران المدني على صرف مبلغ وقدره 2000 جنيه خالصة من الضرائب، وذلك للعاملين كافة في الملاحة الجوية والشركة المصرية القابضة للمطارات والشركات التابعة وذلك إسهاما في مساعدة الموظفين وتخفيف العبء عنهم مع بداية العام الدراسي.

كما يتحمل صندوق تطوير الطيران المدني 1250 جنيهًا والمتبقي من الـ2000 تتحمله الشركات.

جامعة أسيوط

كما وافق الدكتور طارق الجمال، نيابة عن جامعة أسيوط، بمنح شهر من الراتب الأساسي لجميع الموظفين بالجامعة بما فيهم المعينين والمثبتين حديثًا والمعارين بحد أدنى 300 جنيه للعمالة المثبتة، وأيضا العمالة الموسمية سواء كانت المتعاقدة أو المؤقتة.

جامعة بني سويف

وتصرف جامعة بني سويف منحة قدرها 600 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة ، وصرف مبلغ 500 جنيه للدرجة الثانية وللعمالة الموسمية المؤقتة.

القابضة للكهرباء

قرر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، على منح جزء من حافز “تحقيق الأهداف” بمناسبة العامة الدراسي الجديد وذلك ما يعادل 3 أشهر من الراتب الأساسي في 2019/6/30.