مهاب مميش يكشف حقيقة تأثر قناة السويس بفيروس كورونا.. فيديو

كشف مهاب مميش، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بمشروعات محور قناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس السابق عن حقيقة تأثر قناة السويس والعاملين بها بفيروس كورونا في ظل تفشيه بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية بشكل واضح وزيادة أعداد الإصابات بين الناس خلال الفترة الماضية، وانتشار بعض الشائعات حول إصابة بعض العاملين في القناة بالفيروس اللعين خلال الساعات الماضية.

مهاب مميش يوضح أسباب عدم تأثر قناة السويس بفيروس كورونا

وأكد مهاب مميش خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج “الآن” أنه لا يوجد أي إصابات للعاملين داخل قناة السويس بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية مثلما تردد من البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددا على أن العاملين بالقناة قد التزموا بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المختلفة التي وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق أن القناة كان من أوائل القطاعات التي اتخذت الإجراءات والتدابير الصحية وتطبيقها على العاملين في القناة من أجل استمرار العمل فيها وعدم توقفها لأي سبب من الأسباب خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن العمل يجري على قدم وساق داخل هيئة قناة السويس مع اتخاذ التدابير بشكل صارم حتى لا يتم نقل العدوى من أي شخص متواجد أو ينقل بضاعات أو غيره من خلال سفن أجنبية التي تمر بالقناة حيث يمر مئات السفن من العديد من الجنسيات المختلفة.