مواصفات سيارة عمرو زكي التي كان يستقلها وقت الحادث

سيارة رينج روفر Range Rover سيارة رياضية ذات دفع رباعي صناعة بريطاني لشركة جاغوار لاند روفر التي تملكها شركة تاتا الهندية، وبدأ تصنيع أول سيارة منها في عام 1970 التي وصلت الآن الى الجيل الرابع منها، في عام 2011 تم إصدار رينج روفر إيفوك.







الجيل الأول (1970-1996):

تم تصميم الجيل الأول بجسم وهيكل منفصلين بدون وسائل رفاهية مثل سجاد الأرضية وتكييف الهواء والمقاعد الجلدية أو القماشية وتطعيمات الخشب ولم تضاف هذة إلا لاحقاً، وانتج هذا الجيل بين عامي 1970 و 1996 ولم تكن سيارة فارهة، وكانت ذات زنبرك حلزوني وليس صفائح، وذات دفع رباعي، ومكابح على الأربع عجلات، محرك ثماني الاسطوانات.







الجيل الثاني (1994-2002):







بي 38 هو الاسم المميز بعد 25 عاماً من اصدار الجيل الاول قدمت الجيل الثاني اول محرك ديزل يتم حقنة بآليات تحكم الكترونية في السيارة لاند روفر، وكان هذا الطراز هو أخر طراز بة محرك ذو ثماني اسطوانات وفرش جلد داخلي الذي كانت تقدمة شركة كونولي والتي توقفت عن العمل في عام 2002.

الجيل الثالث (2002-2012):

تم تقديم هذا الطراز من الجيل الثالث في العام 2002، وانضمت إلى فئة السيارات الفاخرة، بعد استحواذ بي إم دبليو على مجموعة روفر، واشتركت هذه السيارة مع السيارة بي إم دبليو الفئة السابعة في بعض مكوناته وأنظمته، وتم تصميمة ليستوعب موتور بي إم دبليو إم 62 ذو ثمانية إسطوانات، و بناقل حركة أوتوماتيك.

الجيل الرابع (2012- حتى الآن):

الجيل الرابع من رينج روفر بدأ عرضه في معرض باريس للسيارات 2012، وفي عام 2013 تم عرض نسخة هجينة بالديزل والكهرباء لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات.

وفي العام 2005 تم إصدار السيارة لاند روفر سبورت في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات، وهي سيارة ذات تصميم جديد كلياً.

وفي العام 2011 تم إنتاج السيارة رينج روفر إيفوك، المستمدة مواصفاتها من السيارة لاند روفر إل آر إكس، ومنها 3 أبواب او 5، ودفع أمامي أو رباعي، ومحرك بنزين أو محرك ديزل.