مواعيد آذان المغرب والفجر في مصر والسعودية في شهر رمضان “إمساكية رمضان”

تحتفل الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ الموافق 2019 للميلاد، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، ويأتي شهر رمضان لهذا العام في بداية فصل الصيف، الأمر الذي يشعر الكثير من الصائمين بالعطش نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الصيام، ولذلك يبحث الكثير من المسلمين عن مواعيد آذان المغرب، حيث يمثل وقت الإفطار، ومواعيد آذان الفجر والذي يمثل موعد الإمساك، وسنستعرض فيما يلي مواعيد آذان المغرب والفجر في كل من القاهرة ومكة المكرمة، وننوه أنه يجب على المقيمين خارجهما في أي محافظات داخل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية مراعاة فروق التوقيت.

مواعيد آذان المغرب والفجر في مصر (القاهرة)

يلاحظ أن عدد ساعات الصيام يزيد بشكل منتظم بمعدل دقيقة واحدة إلى دقيقتين يوميا خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ رمضان بموعد آذان المغرب الساعة 6.35، وينتهي الساعة 6.53، أي زيادة قدرها عشرون دقيقة خلال الشهر الفضيل، وفي المقابل تبدأ صلاة الفجر في أول رمضان الساعة 3.32 وتنتهي في آخر رمضان الساعة 3.10، بزيادة قدرها أثنين وعشرون دقيقة.

اليوم المغرب الفجر اليوم المغرب الفجر اليوم المغرب الفجر 1 رمضان 6.35 3.32 11 رمضان 6.42 3.22 21 رمضان 6.48 3.14 2 رمضان 6.36 3.31 12 رمضان 6.43 3.21 22 رمضان 6.49 3.14 3 رمضان 6.37 3.30 13 رمضان 6.43 3.20 23 رمضان 6.49 3.13 4 رمضان 6.37 3.29 14 رمضان 6.44 3.19 24 رمضان 6.50 3.12 5 رمضان 6.38 3.28 15 رمضان 6.44 3.19 25 رمضان 6.50 3.12 6 رمضان 6.39 3.27 16 رمضان 6.45 3.18 26 رمضان 6.51 3.11 7 رمضان 6.39 3.26 17 رمضان 6.46 3.17 27 رمضان 6.51 3.11 8رمضان 6.40 3.25 18 رمضان 6.46 3.16 28 رمضان 6.52 3.10 9 رمضان 6.41 3.24 19 رمضان 6.47 3.16 29 رمضان 6.53 3.10 10 رمضان 6.41 3.23 20 رمضان 6.48 3.15 30 رمضان 6.53 3.10

مواعيد آذان المغرب والفجر في السعودية (مكة المكرمة)

فيما يلي توقيتات صلاتي المغرب والفجر بمكة المكرمة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.