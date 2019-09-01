مواعيد الكشف الطبي جامعة عين شمس والمُعلنة منذ قليل

أُعلنت منذ قليل مواعيد الكشف الطبي جامعة عين شمس للطلاب الجدد، ومما لاشك فيه أنه منذ ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وبعد توجه الطلاب للكليات التي تم ترشيحهم لها والجميع في انتظار الإعلان الرسمي عن تلك المواعيد، كما أنهم يتابعون عن كثب صفحات تلك الجامعات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الجروبات الخاصة بهم، جدير بالذكر أن الإعلان تم عن طريق الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.







مواعيد الكشف الطبي جامعة عين شمس للطلبة الجدد







تبدأ كليات الطب والصيدلة وكذلك العلوم والتربية والآداب غدًا الاثنين الموافق 2 سبتمبر، استقبال الطلاب الملتحقين بها لتوقيع الكشف الطبي عليهم، أما يوم الثلاثاء الموافق الثالث من سبتمبر فسوف يكون طلاب كلية طب الأسنان على موعد مع كشفهم الطبي، ثم بعد ذلك يتم التوقف حتى يوم السبت 7-9 حيث تبدأ الإدارة الطبية بالجامعة استقبال طالبات كلية البنات، ثم في اليوم التالي وهو الأحد فيأتي دور طلبة الزراعة والتربية النوعية والحقوق.

ثم بعد أسبوع وبالتحديد يوم 15 سبتمبر يتم الكشف الطبي على طلاب كلية التمريض ومعهم التجارة والحاسبات والمعلومات، وبكل تأكيد سوف تستغل جامعة عين شمس الفراغات المتواجدة بين تلك الأيام المعلنة، في الكشف على الطلبة الذين قد يتخلفوا لسبب أو آخر عن مواعيد الكشف الطبي المعلن عنها.







وجدير بالذكر أنه بدءًا من يوم 15 سبتمبر إلى 19 من نفس الشهر سوف يخضع الطالبات المتقدمات للسكن في المدينة الجامعية الملحقة بالجامعة، للكشف الطبي بينما في الفترة من 22 إلى 26 سوف يكون موعد الطلاب.