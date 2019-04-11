مواعيد تأخير القطارات بسبب التهديات ليوم الخميس 11 أبريل

في إطار إعلاناتها الدورية عن التهديات والتأخيرات في مواعيد القطارات بسبب أعمال الصيانة، أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك ليوم الخميس 11 أبريل 2019، موضحة أن السبب يرجع لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وكذلك تحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

تهديات وتأخيرات القطارات ليوم الخميس 11 أبريل

وجاءت التهديات والتأخيرات التي أعلنت عنها الهيئة على خط القاهرة الإسكندرية، وخط القاهرة السد العالي، وخط بنها بورسعيد، وخط طنطا المنصورة دمياط، وكانت كالتالي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة

ووجهت الهيئة اعتذارا لجمهور المسافرين من الركاب بسبب هذه التأخيرات موضحة أنها بسبب التهديات في بعض المواقع التي يجري بها العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات بهدف تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

على جانب آخر، قال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، محمد عز، إن هيئة السكك الحديدية تعاقدت على أضخم صفقة في تاريخها، موضحا أنها عبارة عن 1300 عربة، وستصل الدفعة الأولى منها في ديسمبر المقبل.

وأضاف عز في تصريحات تليفزيونية، أنه يجري تحسين وإعادة تأهيل الأسطول الحالي للعربات وتدعيمه بعربات جديدة عن طريق صفقات ضخمة ستحدث نقلة نوعية في تاريخ السكك الحديدية.

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